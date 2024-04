El mejor actor de 2023 ya tiene nuevo proyecto

La nueva serie “El Mal”, un thriller de ocho episodios producido por The Mediapro Studios en colaboración con 3 Cat es el nuevo proyecto del actual ganador del Goya al mejor actor principal,David Verdaguer ("Saben Aquell"), que compartirá pantalla con las dos veces nominada Ángela Cervantes ("La Maternal" y "Chavalas"), una de las actrices con más proyección del panorama nacional.

La serie, que empezará sus rodajes en Barcelona en las próximas semanas, parte de una historia real que trascurrió en abril de 2020, en pleno confinamiento por la pandemia de la Covid-19. El argumento gira en torno a dos agentes de homicidios que están encargados de la investigación de varios asesinatos que siguen siempre un mismo patrón: las víctimas son indigentes y el acto se realizaba con una brutalidad extrema.

La serie explorará el ambiente cercano de los protagonistas y el mal que habita en las calles de la ciudad condal, al puro estilo David Fincher, inspiración para la creación de esta nueva serie tal y como ha confirmado, Javier Méndez, Head de Cine y Co-Head de Televisión de The Mediapro Studio: “Con ‘El Mal’ elevamos el thriller a otro nivel. La serie, de narrativa clásica y deudora en cierta forma de grandes maestros del cine contemporáneo como David Fincher o Michael Mann y con ecos de películas como Seven, Zodiac o Collateral, o de series como Mindhunter, nos introduce de forma minuciosa en la investigación de estos crímenes en el contexto de una Barcelona menos luminosa, pero fascinante en su retrato y fotografía” ha confirmado en la presentación del proyecto a los medios.

Éxito internacional al frente del proyecto

La serie ha sido creada por Lluís Arcarazo, quién ya ha trabajado recientemente con el estudio en la serie "Nit i día", que fue un éxito en paísescomo Australia, Brasil y los Estados Unidos. En la dirección estará Marta Pahissa, directora con más de veinticinco años de trayectoria profesional, conocida por los proyectos "Smiley" de Movistar Plus+ y "Ser o no ser" para RTVE en colaboración con The Mediapro Studios.

La serie se estrenará en primicia en 3Cat y The Mediapro Studios se encargará de la distribución a nivel mundial.