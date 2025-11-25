RTVE recurre a esta táctica con 'Futuro Imperfecto' tras el parón de Buenafuente por motivos de salud

El pasado viernes, tres días después de hacerse oficial que Andreu Buenafuente y Silvia Abril presentarían las Campanadas de Fin de Año en La 1, el humorista catalán anunció que necesitaba frenar su agenda por motivos de salud. La pausa no afectará al último programa del año, pero sí al futuro inmediato, que pasa por la conducción de 'Futuro Imperfecto'.

De un día para otro, el espacio de comedia, donde el cómico español combina ironía y humor para abordar las incertidumbres del presente y las proyecciones del futuro, se ha quedado sin su presentador al haber tenido que detener las grabaciones de forma temporal, por lo que las nuevas entregas deberán esperar para ver la luz.

Ante esta situación, en la primera semana sin el programa, el ente público ha decidido programar para el próximo jueves 27 de noviembre un refrito con los mejores momentos del formato. De esta forma, como viene siendo habitual, 'Futuro Imperfecto' comenzará después de 'La revuelta', aunque esta vez con un montaje de contenidos ya emitidos, que podría ser la estrategia a seguir durante el resto de semanas.

"Por motivos de exceso de carga laboral y por prescripción médica, Andreu Buenafuente se ve obligado a hacer un parón temporal en su agenda profesional para descansar y recuperarse", rezaba el breve comunicado publicado por su productora El Terrat.

Asimismo, el cómico catalán detalló que en estos momentos necesitaba "parar un poco" para recuperarse y poder volver "con la energía que se merece todo lo que hago", agradeciendo al público la "comprensión, el apoyo y el cariño".