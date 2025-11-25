El chef José Andrés en 'El Hormiguero': "La humanidad es la que tiene que ganar y vencer cada día"

El plató de 'El Hormiguero' ha recibido en la noche de este martes una visita muy especial. El chef José Andrés, que lidera una aplaudida labor humanitaria que da de comer a cientos de personas de todo el mundo afectadas por desastres naturales o conflictos bélicos, ha acudido al programa que presenta Pablo Motos en Antena 3 para presentar su libro 'Cambia la receta. Porque no puedes construir un mundo mejor sin romper unos cuantos huevos'.

La idea que quiere transmitir con dicha publicación es que "muchas veces las cosas no van como has planeado en la vida" y que, cuando "ese plan perfecto que has llegado a soñar no sucede" porque "no vas a tener todos los ingredientes" y "te van a faltar algunos", hay que cambiar la receta y hacerla tuya, adaptándote a los cambios.

El fundador de World Center Kitchen ha comenzado relatando cómo su equipo consiguió llegar tan rápido a Valencia y comenzar a ayudar al día siguiente de la catástrofe de la Dana, explicando que siempre están "atentos con lo que sucede" para intentar llegar antes de que pasen los desastres naturales. De hecho, ya tenía un equipo en España con el que acuden a distintas partes de Europa y cuando vieron el parte meteorológico de aquel día tenían a gente en Madrid preparada.

El presentador del programa ha insistido en la velocidad para personarse y prestar su ayuda, comparándolo con la respuesta tardía del Gobierno, ante lo que el asturiano ha manifestado que "la comida y el agua" son cosas que "no pueden esperar" y lo que la gente quiere es que "estemos al lado de ellos en ese momento, la emergencia no puede empezar mañana o pasado".

El invitado de este martes ha detallado que, en estas situaciones, evitan hacer reuniones, acudiendo directamente a cada pueblo "a hablar con los alcaldes, con cualquier líder local que empiece a contarte la situación" porque lo primordial es "estar ahí" e ir "día a día aprendiendo lo que va sucediendo".

"La clase política lo único que hacen es echarse las culpas los unos a los otros. La gente de Valencia, sin saber de qué partido político podían ser unos u otros, los valencianos ahí estuvieron y España puede estar orgullosa", ha manifestado en el programa de Antena 3.

Así como ha recalcado el buen hacer del pueblo: "Lo que necesita muchas veces la gente es una ventana de esperanza al futuro. Si comienzas a hacer, la gente tiene una misión, la de ayudarse, por eso vimos a la gente limpiando barro, haciendo comida. Cuando empiezas a poner la maquinaria en marcha, la gente empieza a mirar el futuro con esperanza".

Ayuda en Gaza e Israel

El cocinero español nacionalizado estadounidense también ha estado dando de comer en el conflicto de Gaza, donde perdió a siete de sus cooperantes tras un ataque de Israel. Para él, no existen los bandos y ha puesto el foco en la necesidad de ayudar a la humanidad.

Tras los ataques del 7 de octubre de Hamás, "World Kitchen estaba dando de comer a Israel porque teníamos que estar ahí, esa gente había sido timada, el ataque de Hamás fue realmente horrendo. Al día siguiente, cuando Israel empezó a atacar Gaza, también estábamos allí", ha recordado.

El chef ha sido cuestionado en los últimos meses por esta ayuda y, ante Pablo Motos, ha hablado alto y claro: "Tenemos que estar en ambos lados, porque nosotros estamos del lado de la humanidad. Los hechos y acciones de unos pocos no pueden responsabilizar a la mayoría".

"Un pequeño grupo terrorista, que hizo ese ataque, no hace a todos los palestinos ni a todos los musulmanes terroristas ni culpables", al igual que "un presidente de un país que está teniendo una reacción a lo que sucedió la culpa no la tienen ni todos los israelíes ni todos los judíos", ha proseguido.

"Estoy a favor de los palestinos y a favor de Israel, a favor de la gente de bien. Estoy cansado de tener que estar tomando siempre lados en las contiendas. En este caso había que estar al lado de la gente que sufrió las consecuencias de unos pocos decidiendo hacer el mal. La humanidad es la que tiene que ganar y vencer cada día", ha apuntado.

Vida fuera de España

José Andrés lleva muchos años viviendo en Estados Unidos, pero sus inicios en Nueva York no fueron un camino de rosas. Tras poner pie en la ciudad estadounidense con tan solo "50 dólares", que utilizó para coger un taxi que le debía llevar a su nuevo destino, acabó en la otra punta y sin dinero, mientras su nuevo hogar le daba la bienvenida con el famoso humo que aparece en las "películas de 'Spider-Man".

Asimismo, ha compartido con el presentador de 'El Hormiguero' el día que pasó "dos o tres horas" en la cárcel por un malentendido con un policía, que le paró y le hizo abrir el maletero, que tenía "lleno de cuchillos". El agente le preguntó el motivo por el que los llevaba y el chef le respondió que, al igual que él llevaba pistola porque era policía, él portaba los cuchillos porque era cocinero.

"Se creyó que estaba de cachondeo y acabé en chirona, uno de los lugares más seguros de Washington delante de la catedral. Lo más duro es que viniera mi mujer a recogerme porque la mirada todavía la recuerdo. Ese día me puse firme", ha declarado.

Así como ha expuesto cómo fue su salida de la Casa Blanca cuando el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comenzó su segundo mandato: "Dimití, no se lo debieron comunicar y a las pocas horas hizo un tweet en el que me despedía".

Problema con los Presupuestos Generales del Estado

El conductor valenciano también le ha preguntado sobre su opinión con respecto a uno de los grandes problemas actuales en España, la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. "Un Gobierno es como una empresa, tienen presupuestos que tienen que cumplir, por lo tanto un país tiene que trabajar con presupuestos. Si no hay, tiene que haber elecciones mañana y de esa forma obligamos a que los partidos trabajen conjuntamente", ha espetado.

