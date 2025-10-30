Muere de un infarto el actor Floyd Rogers Myers Jr, quien interpretó la versión adolescente de Will Smith en 'El príncipe de Bel-Air'

Día triste en Hollywood debido a la muerte de Floyd Rogers Myers Jr. El actor ha fallecido a los 42 años de edad tras sufrir un infarto en su casa de Maryland, estado situado en el este de los Estados Unidos. La madre del intérprete ha sido la encargada de informar a los medios el fallecimiento de su hijo, cuyo papel más célebre fue interpretar una versión adolescente de Will Smith en la mítica serie de finales de siglo XX, 'El príncipe de Bel-Air'.

La madre del actor reveló que su hijo había sufrido tres ataques cardíacos en los últimos tres años y que había hablado con él por teléfono la noche anterior a su fallecimiento, sin imaginar que sería su última conversación. El intérprete comenzó su carrera en el mundo del espectáculo desde muy joven, participando en varios anuncios televisivos antes de alcanzar la fama gracias a su papel en la legendaria serie 'El Príncipe de Bel-Air', donde dio vida a la versión adolescente del personaje de Will Smith en un episodio de la tercera temporada. Su talento le permitió aparecer también en la miniserie 'The Jacksons: An American Dream', interpretando a un joven Marlon Jackson, y años más tarde tuvo una breve intervención en el drama televisivo 'Young Americans' en el año 2000. Su muerte ha generado una gran conmoción entre los seguidores de las series clásicas de los años 90, quienes recuerdan con cariño su contribución a la televisión estadounidense, pese a su corta trayectoria en la pequeña pantalla. La noticia ha despertado una oleada de mensajes de despedida y nostalgia por parte de fans que crecieron viendo las producciones en las que participó, consolidando su recuerdo como parte del legado televisivo de toda una generación. Descanse en Paz.