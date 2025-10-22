Netflix desvela el tráiler de la quinta temporada de 'Emily in Paris' con un nuevo e intenso amor italiano

A Emily Cooper, la ciudad eterna "le sienta genial" y Netflix se ha encargado de mostrarlo publicando este miércoles el tráiler de la quinta temporada de 'Emily in Paris', que llegará a la plataforma el próximo 18 de diciembre con nuevos episodios que prometen romanticismo, caos, mucha "dolce vita" y a la protagonista moviéndose entre Roma y París.

En el avance, se puede ver como Emily se sumerge en un verano romano de ensueño, entre aventuras en barco, fiestas de lo más glamurosas y una intensa historia de amor con Marcello, que interpreta el actor italiano Eugenio Franceschini.

"Marcello es una aventura completamente nueva que queremos para Emily, porque, en definitiva, queremos que Emily pueda tener un mejor equilibrio entre su vida laboral y personal", ha expresado la actriz Lily Collins en referencia al nuevo amorío de su personaje. "Queremos que Emily pueda sonreír sin reservas. Queremos verla más allá de sus vacaciones. Y él llega en ese momento perfecto", ha relatado.

Sin embargo, la experta en marketing tendrá que afrontar nuevos desafíos personales y profesionales. A lo largo de 10 capítulos, la ahora directora de la Agencia Grateau, tendrá que lidiar con una idea de trabajo que fracasa y las consiguientes consecuencias, que se convierten en desamor y reveses profesionales.

En busca de estabilidad, Emily se aferrará a su estilo de vida francés, hasta que un gran secreto amenaza una de sus relaciones más cercanas. Al afrontar el conflicto con honestidad, Emily emerge con conexiones más profundas, una claridad renovada y la disposición a aceptar nuevas posibilidades.

Cambio de ciudad

El creador y productor de la ficción, Darren Star, ha explicado que "esta temporada es una historia de dos ciudades: Roma y París" y que, "a caballo entre ambas, Emily lleva el amor y la vida al siguiente nivel". "Desde los tejados parisinos hasta las ruinas romanas, estamos deseando compartir adónde nos lleva el próximo capítulo de Emily", ha añadido entusiasta.

En la cuarta temporada de la serie, la expatriada inició un romance con un atractivo heredero de la moda italiana y luego se mudó a un apartamento italiano para abrir una oficina en Roma para la Agencia Grateau. Pero el cambio de ubicación no significa que el nombre de la serie vaya a cambiar. "Emily tendrá presencia en Roma", ha comentado Star, desvelando que también habrá escenas en París.

El envío de Emily a Italia para abrir una nueva oficina nació del deseo del creador de la serie de "estar por delante de la audiencia y llevarla a lugares inesperados" y demostrar que "el programa tiene la capacidad de tener una mayor huella".

Reparto

'Emily in Paris' contará de nuevo con la mencionada Collins, Philippine Leroy-Beaulieu en el papel de Sylvie Grateau, Ashley Park como Mindy Chen y Lucas Bravo dando vida a Gabriel. Otros actores que regresan para la nueva temporada son Samuel Arnold, Bruno Gouery, William Abadie, Lucien Laviscount, Eugenio Franceschini y Thalia Besson, mientras que Paul Forman y Arnaud Binard volverán como Nico y Laurent G.

El elenco se completará con Bryan Greenberg, que interpretará a Jake, un estadounidense residente en París; Michèle Laroque en el papel de Yvette, una vieja amiga de Sylvie, y Minnie Driver que será la princesa Jane, una amiga de Sylvie que se casó con un miembro de la familia real.