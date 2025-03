El 10 de agosto de 1962, Stan Lee y Steve Ditko dieron a conocer a uno de los superhéroes más populares del mundo. Se trata de nuestro amigo y vecino Spider-man, el alter ego del adolescente Peter Parker, uno de los personajes más queridos por los fanáticos de los cómics gracias a su gran intelecto y sentido del humor. Spider-man es uno de los grandes activos de Marvel Studios aunque su utilización no es completa por parte de la productora perteneciente al conglomerado de Walt Disney Company. Tras el estreno de la nueva serie animada de este héroe arácnido y el ingreso de Daredevil al UCM, los espectadores se preguntan por qué la duración de los episodios de la serie animada es de solo media hora y por qué Spider-Man no aparece en las series que se estrenan en Disney+.

Propietario a medias

La aparición de Spider-Man en el UCM es restringido, ya que los derechos no pertenecen a Marvel Studios (es decir a Disney) sino a Sony Pictures, por eso es que el Spider-Man de Tom Holland no ha aparecido aún en ningún proyecto original de Marvel en la plataforma de streaming de Mickey Mouse o la breve duración de los episodios de la versión animada del héroe arácnido. Todo esto ha sido revelado por Brad Winderbaum, el jefe de Marvel Televisión en una entrevista reciente en el podcast "Phase Hero". "No estoy seguro exactamente de cuáles son las reglas, pero creo que ellos tienen los derechos de televisión de formato largo. Podemos hacer animación de 30 minutos, creo", comentaba el CEO de la pequeña pantalla de Marvel Studios, confirmando la restricción de Spider-Man en productos de Disney+, descartando casi al 100% un posible cameo en "Daredevil: Born Again" a pesar de la conexión entre Peter Parker y Matt Murdock tras "Spider-Man: No way Home". Los derechos de Spider-Man por lo tanto pertenecen a Sony Pictures y son ellos quien decide los próximos pasos del adolescente héroe de Queens, pero ¿cuándo y por qué se produjo este traspaso de derechos entre ambas compañías?

Sony adquirió los derechos cinematográficos de Spider-Man en 1999 por unos 7 millones de dólares, aprovechando la crisis financiera que Marvel atravesaba en aquella época y que la obligó a vender los derechos de varios de sus personajes. Desde entonces, Sony ha producido múltiples sagas del héroe arácnido, incluyendo la trilogía de Sam Raimi con Tobey Maguire, "The Amazing Spider-Man" con Andrew Garfield y la actual versión de Tom Holland, esta última posible gracias a un acuerdo con Marvel Studios en 2015, permitiendo la integración del personaje en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). No obstante, Sony mantiene el control sobre los derechos del personaje en el cine y sigue expandiendo su propio universo con películas como "Venom", "Morbius" y futuros proyectos centrados en otros personajes de la franquicia.