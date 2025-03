Qué ha sido de Eva Isanta, la actriz que hacía de Maite 'la Cuqui' en "La que se avecina"

Eva Isanta es una de las actrices más reconocidas de la televisión española. Su papel como Maite Figueroa, más conocida como 'La Cuqui', en la exitosa serie "La que se avecina" la convirtió en un rostro imprescindible de la comedia televisiva de Telecinco. Sin embargo, su carrera no se limita a esta producción, ya que cuenta con una amplia trayectoria en teatro, cine y televisión. En el ámbito personal, su vida también ha estado marcada por su relación con el actor Rafael Rojas, con quien estuvo casada más de dos décadas y tuvo un hijo.

Nacida el 19 de junio de 1971 en Ceuta, Eva Isanta se trasladó desde pequeña a Getafe, donde comenzó su formación en el mundo de la interpretación. Desde joven tuvo claro que quería dedicarse al teatro y la televisión, y su esfuerzo la llevó a consolidarse como una de las actrices más versátiles del panorama español. Su carrera televisiva comenzó en los años 90 con participaciones en series como "Farmacia de Guardia". Sin embargo, su gran salto a la popularidad se produjo en Antena 3 con "Aquí no hay quien viva", donde interpretó a Bea, una de las vecinas del edificio de la calle Desengaño, 21. Gracias a este papel, su talento cómico empezó a ser reconocido y su nombre quedó ligado a las comedias de los hermanos Caballero.

"Aquí no hay quien viva" Atresmedia

En 2007, se estrenó en "La que se avecina", considerada la sucesora espiritual de "Aquí no hay quien viva", en la que Eva Isanta interpretó a Maite Figueroa, "La Cuqui". Su personaje, una mujer ambiciosa y materialista, fue evolucionando a lo largo de las temporadas, consolidándose como uno de los pilares de la serie. Gracias a esta interpretación, Eva Isanta se convirtió en una de las actrices más queridas por los fans de la serie junto a Pablo Chiapella (Amador Rivas). Además de su trabajo en televisión, también ha desarrollado una notable trayectoria en teatro, participando en producciones como "Don Juan Tenorio", "Magnolias de acero" o "321,322" de Ana Diosdado. En el cine, ha trabajado en películas como "Por fin solos" o "A todo tren. Destino Asturias".

"La que se avecina" Mediaset

Su vida personal: un matrimonio de más de 20 años

Aunque ha mantenido su vida privada alejada de los focos mediáticos, se sabe que Eva Isanta estuvo casada durante más de dos décadas con el actor Rafael Rojas. La pareja se conoció mientras trabajaban en la serie "Habitación 503", y su relación se consolidó con el tiempo. En 2003 nació su hijo, Álex Rojas Isanta, quien también ha mostrado interés por el mundo de la interpretación. En 2014, la actriz confirmó que su matrimonio había llegado a su fin. Según sus propias palabras, la separación fue de mutuo acuerdo y ambos mantienen una excelente relación por el bienestar de su hijo. Desde entonces, Eva Isanta ha preferido centrarse en su carrera y en su crecimiento personal.

Por otra parte, en los últimos años, la actriz ha seguido diversificando su carrera. En 2019, se unió al jurado de "Got Talent España", mostrando una faceta más cercana y espontánea que conquistó al público. También ha participado en programas como "Pasapalabra" y ha seguido trabajando en teatro. Además, su relación con sus compañeros de trabajo ha sido siempre una de las más comentadas en la industria. En particular, destaca su gran amistad con Luis Merlo, con quien ha compartido escenario en diversas ocasiones y mantiene una conexión especial desde que trabajaron juntos en "Aquí no hay quien viva". A sus 53 años, Eva Isanta sigue siendo una de las actrices más queridas y reconocidas en España. Su talento, carisma y versatilidad le han permitido construir una carrera sólida y seguir siendo una figura relevante en el mundo del entretenimiento.