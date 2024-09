Eva Isanta, actriz de 'La que se avecina', habla de sus visitas a José Luis Gil: "He ido a verle alguna vez"

Hace unos días, Irene Gil hija del actor José Luis Gil, subía una imagen de su padre junto a su nieta y pedía que encarecidamente que cesasen los bulos sobre su salud. "Os pido que, por favor, no difundáis bulos, es muy desagradable que te estén dando el pésame a todas horas porque personas sin escrúpulos, que imagino que buscan seguidores o notoriedad, lanzan noticias falsas sin importarles el dolor que causan a sus amigos y familiares", escribía. Ahora, quien ha hablado ha sido Eva Isanta, su compañera de reparto en la popular serie 'La que se avecina'.

Sus declaraciones

Pese a que se ha mantenido fiel a su discreción y no ha querido dar avances sobre la salud de Gil, la actriz ha admitido que ha ido a visitarlo: "He ido a verle alguna vez, pero no te puedo dar noticias, porque su familia es la que está con él y va publicando cómo está, sus avances... Es su hija la que, fundamentalmente, se encarga de notificaros cómo está", ha confesado a las cámaras de GTRES durante su asistencia a un evento. Además, los periodistas han abordado las quejas que precisamente hizo Irene Gil acerca de las pocas visitas que habrían hecho los compañeros de serie a su padre. Ante esto, Isanta se ha mantenido hermética y se ha limitado a decir que no tenía "nada" que decir.

El dardo de Irene Gil contra los compañeros de su padre

El reclamo de la hija del actor se remonta a enero de este año. En una entrevista para la revista 'Pronto', dio avances sobre la salud de su padre, y confesó que creía que no volvería a trabajar en la televisión. Además, aprovechó para lanzar una indirecta a sus compañeros de profesión. "Muchos de sus compañeros de 'La que se avecina' no le visitan. Y a José Luis le hace ilusión que vayan a verle, se pone muy contento, pero deben de estar muy ocupados", ironizó.

Asimismo, expresó que sus compañeros estaban "deseando" la recuperación del actor y que enviaban "mensajes llenos de optimismo aunque la situación es complicada. Se han dicho cosas que no se ajustan a la realidad de José Luis, quizá porque los que hablan no saben".