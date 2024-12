Qué ha sido de Hugh Laurie, el actor que interpretaba al Doctor House

Hugh Laurie se convirtió en un ícono televisivo gracias a su interpretación del sarcástico y brillante doctor Gregory House en la serie "Dr. House" (2004-2012). El éxito de este drama médico no solo consolidó su reputación como actor, sino que también le valió reconocimientos como dos Globos de Oro, varias nominaciones a los Premios Emmy y la Orden del Imperio Británico. Sin embargo, la fama global trajo consigo desafíos personales que llevaron al actor a replantearse su carrera y estilo de vida.

Durante los ocho años que interpretó al Doctor House, Laurie no solo mostró su versatilidad como actor, sino que también enfrentó problemas personales. El rodaje en Los Ángeles, lejos de su familia en Londres, le causó una severa depresión, situación que más tarde reconoció públicamente. Al finalizar la serie en 2012, decidió tomarse un descanso de tres años para recuperar el equilibrio personal y explorar otros intereses, como la música, una de sus grandes pasiones.

Hugh Laurie en House M.D larazon

En 2015, Laurie regresó a la actuación, pero esta vez con un enfoque más relajado, optando por roles secundarios en lugar de papeles protagónicos. Participó en la comedia política "Veep", donde interpretó al senador Tom James, y en la película de ciencia ficción "Tomorrowland" junto a George Clooney. Este cambio marcó el inicio de su incursión en miniseries y proyectos televisivos más selectivos. Entre sus trabajos más destacados se encuentran "The Night Manager" (2016), por la que recibió una nominación al Globo de Oro; "Catch-22" (2019), basada en la novela de Joseph Heller; y "Avenue 5" (2020-2022), una sátira espacial. Además, en 2022 sorprendió como creador y actor principal en "¿Por qué no le preguntan a Evans?", adaptación de la obra de Agatha Christie.

Por otra parte, la música ha sido una constante en la vida de Hugh Laurie. Multiinstrumentista autodidacta, domina el piano, la guitarra, la batería, el saxofón y la armónica. Durante la etapa final de "Dr. House", lanzó dos discos de blues, 'Let Them Talk' (2011) y 'Didn’t It Rain' (2013), los cuales recibieron críticas positivas. Aunque no ha lanzado nuevos proyectos musicales recientemente, sigue disfrutando de tocar en privado. En 2023, Laurie apareció en dos producciones televisivas: la serie de Netflix "La luz que no puedes ver", basada en la novela homónima de Anthony Doerr, y "Teherán", un thriller de espionaje en Apple TV+. Estas participaciones reflejan su interés por proyectos que equilibran su vida profesional con su privacidad.

Hugh Laurie HBO

En el ámbito personal, Laurie sigue casado con Jo Green, con quien tiene tres hijos adultos. A pesar de ser una figura pública, mantiene un perfil bajo, centrando su atención en su familia y proyectos creativos. Aunque el actor británico ha optado por papeles menos mediáticos, su legado en el mundo del entretenimiento permanece intacto. "Dr. House", disponible en plataformas como Netflix, Prime Video, SkyShowtime y Movistar Plus+, sigue siendo una de las series más icónicas de la televisión.