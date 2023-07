“El Resort”, una mezcla de misterio y humor perfecta para el verano

Al comienzo es un poco desconcertante, pareciera la típica historia de una pareja que busca reavivar su relación en un destino paradisíaco, como lo son las deslumbrantes playas mexicanas de la Riviera Maya, donde seguramente interactuarán con otras personas que revolucionen su situación y, finalmente, les una de nuevo. Pero no, “El Resort” tarda muy poco en sacudirte para generarte intriga al tiempo que te entretiene. Incluso, Movistar Plus+ en su estreno, el pasado viernes 7 de julio, nos dejó como anzuelo dos capítulos, cuando realmente bastaba la mitad del primero para engancharnos a esta serie de sólo ocho episodios que estará completa en la plataforma el día 28 de este mes.

Y es que en “El Resort” hay una interesantísima mezcla de misterio y humor que hace que la historia resulte refrescante y adictiva a la vez. Se nota, y mucho, la mano de Andy Siara como escritor de la trama, recordado por habernos divertido hasta la hilaridad con “Palm Springs”, en un proyecto en el que repite como protagonista Cristin Milioti (“Cómo conocí a vuestra madre”, “Fargo”, “Black Mirror”).

La serie, producida por Sam Esmail, el mismo que llevó a la fama a Rami Malek con “Mr. Robot”, tiene un inicio común: un matrimonio sumido en la rutina que está a punto de entrar en crisis y que busca renovarse a través de un viaje. Pero el giro llega cuando Emma sufre un accidente y se encuentra, por casualidad, con un viejo teléfono móvil que, tras seguirle la pista por simple curiosidad, le abre las puertas de una misteriosa desaparición en ese mismo lugar 15 años antes. Y es ahí cuando ya estás perdido, porque la curiosidad, la del propio espectador, la de los protagonistas y, en general, la de la raza humana, que es quizás el motor de una producción que te va dejando pistas prácticamente en cada cuadro. Además, la complicidad entre Cristin Milioti y William Jackson Harper (“The Good Place”, “Midsommar”) sale a flote y hacen que sus personajes Emma y Noah generen una atracción especial, tanto por el desarrollo de su historia personal, como por la divertida forma en la que afrontan la investigación en la que se sumergen y en la que, a través del peligro, la intriga, las situaciones inesperadas y su propia necesidad de encontrar otros estímulos para su relación, se revitalizan y descubren nuevos sentimientos entre ambos.

Y es ahí donde está otro de los aciertos de “El Resort”, pues descarga en un amplísimo reparto el peso de las historias paralelas, como Nina Bloomgarden (Violet) y Skyler Gisondo (Sam), quienes interpretan a los dos adolescentes que, al estar de vacaciones con sus familias, se conocen en un resort de la misma Riviera Maya poco antes de desaparecer sin dejar rastro, justo la noche previa a la llegada de un huracán en 2007. Pero, junto a ellos, también aparecen en pantalla Nick Offerman (“Parks and Recreation”, “Devs”, “The Last of Us”) como Murray, el padre viudo de Violet; Debby Ryan (“Insatiable”), como Hanna, la novia de Sam; y Becky Ann Baker (“Ted Lasso”, “Billions”) y Dylan Baker, (“The Good Wife”, “Hunters”), matrimonio en la vida real, como los padres de Sam.

Con tanto talento junto es difícil que “El Resort” no sea un éxito. Pero, realmente, además de una historia diferente y bien contada, la producción es refrescante. Los saltos en el tiempo 15 años antes, el manejo de las cámaras, con sorprendentes planos secuencia, la estética, la música elegida, en la que te verás cantando canciones de Juan Gabriel, Manzanita, Elliott Smith, David Byrne o la banda indie española Triángulo de Amor Bizarro, así como el tono y el ritmo en el que transcurre la historia hacen de esta producción francamente agradable. Una que huye de ser una serie ligera, de humor blanco y predecible, pero tampoco se sumerge en la oscura intensidad de un thriller, manejando un equilibrio que entretiene, engancha y divierte a la vez. Y eso en tan sólo treinta minutos que dura cada episodio, algo que parece ya está fuera de circulación, en una época en la que los metrajes de son cada vez más largos. Sólo por eso, ya vale la pena darle la oportunidad.