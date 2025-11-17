‘Euphoria’ termina el rodaje de su tercera temporada tras nueve meses de producción

La tercera temporada de 'Euphoria' ya ha concluido su rodaje tras una extensa fase de producción que se ha prolongado durante nueve meses. La noticia fue confirmada por Sydney Sweeney, una de las protagonistas de la serie, durante su participación en el panel de Christy en el evento Contenders Film: Los Ángeles.

La actriz, que evita dar detalles sobre la trama o el desarrollo de los nuevos episodios, sí adelantó que finalizó su trabajo recientemente. "No puedo decir nada, no puedo decir nada en absoluto", comentó ante la pregunta sobre la nueva entrega, antes de añadir: "Yo terminé la semana pasada, ha sido muy emocionante. Hemos estado rodando desde febrero". Con ello, se confirma que el equipo ha puesto fin al proceso de filmación, uno de los más prolongados desde el inicio de la serie.

La tercera temporada de 'Euphoria', compuesta por ocho episodios, tiene previsto su estreno en 2026, lo que supondrá un regreso a la pantalla más de cuatro años después del final de su segunda entrega en 2022. El regreso contará con su elenco principal al completo: Zendaya, que retoma su premiado papel como Rue Bennett, junto a Sydney Sweeney, Jacob Elordi, Hunter Schafer, Eric Dane, Alexa Demie y Maude Apatow, entre otros. El ganador del Emmy Colman Domingo también volverá como estrella invitada.

A ellos se suman nuevos fichajes como Martha Kelly, Chloe Cherry, Adewale Akinnuoye-Agbaje y Toby Wallace, reforzando un reparto que ya se considera uno de los más destacados de la televisión actual.

Con la filmación completada, la serie entra ahora en su fase de posproducción, mientras HBO ajusta los preparativos para su esperado regreso. 'Euphoria' continúa siendo una de las ficciones más influyentes de la cadena, y su tercera temporada se perfila como uno de los estrenos más llamativos del panorama televisivo de 2026.