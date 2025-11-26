'Euphoria' ha sido uno de los grandes éxitos recientes de HBO MAX, cuya tercera temporada aterriza en la plataforma de streaming cuatro años después contando con grandes novedades en el elenco como es el fichaje de Rosalía. Protagonizada por Zendaya y Jacob Elordi, cuenta también con la participación de una de las grandes estrellas de Hollywood de los últimos años, que revolucionó la industria de la moda norteamericana por culpa de un polémico anuncio. Sydney Sweeney se abre una cuenta de Onlyfans de cara a la tercera temporada de 'Euphoria'. Según los últimos rumores sobre la nueva temporada de la ficción de HBO MAX, el personaje interpretado por Sydney Sweeney será una actriz de contenidos para adultos que creará contenido para Onlyfans.

Según el medio internacional Omelete, el personaje de Cassie (interpretado por Sydney Sweeney) tendrá un cambio radical en estos nuevos episodios de 'Euphoria', siendo una actriz de contenidos para adultos. Cassie esta comprometida Nate (Jacob Elordi) , quien descubre, según la información de Omelete, la doble vida de su futura esposa al encontrársela vestida de "conejita Playboy"mientras se hacía fotos. Esta será una de las tramas de la nueva temporada de la ficción de HBO MAX, que cambiará de tono en esta tercera tanda de episodios tal y como adelantaron hace unas semanas el creador de la serie, Sam Levinson, que aviso que 'Euphoria' dejará atrás las aventuras de instituto para centrarse en la compleja vida de la vida adulta y los problemas que surgen en la universidad.

Sydney Sweeney se sincera sobre la tercera temporada de 'Euphoria'

En mayo de este año, Sydney Sweeney habló con la revista 'Empire' acerca de la próxima temporada de 'Euphoria' y se sinceró sobre su personaja en la dicción de HBO MAX: "Tengo un lugar en mi corazón para Cassie, la tengo muy cerca y muy querida. Está loca. Comete muchos errores. Tiene muchos defectos, pero todo lo hace desde el amor. También podría ser una versión triste del amor. Es muy divertido interpretar a un personaje tan desquiciado como Cassie", espetó la actriz estadounidense, quien espera con ansia la llegada de los nuevos episodios de 'Euphoria' para ver la respuesta del público.