Seis miniseries imprescindibles de HBO Max, también en Movistar Plus+, para maratonear un domingo en casa

El domingo es sinónimo de descanso, sofá y buen entretenimiento, y pocas cosas se disfrutan más que sumergirse en una miniserie capaz de atraparte desde el primer episodio hasta el último. HBO MAX, plataforma que se ha consolidado como referente en ficción televisiva, ofrece un catálogo repleto de producciones de corta duración pero gran impacto narrativo, ideales para un maratón dominical. En su selección destacan títulos con el sello de grandes nombres de la industria: desde una épica producción de Steven Spielberg que redefine la televisión histórica hasta un thriller cargado de intriga con la inconfundible presencia de Al Pacino. Seis propuestas intensas, emocionantes y perfectas para quienes buscan calidad y tiempo bien invertido en un solo fin de semana.

6 joyas bajo el sello HBO MAX

La primera parada obligada es 'Hermanos de Sangre', la aclamada producción bélica creada por Steven Spielberg y Tom Hanks que consta de 10 episodios de una hora aproximadamente. Considerada una de las mejores miniseries de todos los tiempos, recrea con un realismo estremecedor la experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Muy distinta en tono es 'El Pingüino', la nueva propuesta del universo Batman, con Colin Farrell transformado en el mítico villano en una producción de 8 episodios que amplía la visión oscura y mafiosa de Gotham. Para quienes buscan un thriller más íntimo, 'Quarry' ofrece 8 capítulos cargados de tensión y ambientados en los años 70, donde un francotirador de Vietnam enfrenta dilemas morales y personales en un entorno turbio y violento.

Hermanos de sangre La Razon La Razón

El catálogo continúa con historias que invitan a la reflexión. 'La conjura contra América', basada en la novela de Philip Roth, propone 6 episodios de una ucronía inquietante en la que un giro político cambia el rumbo de Estados Unidos, con atmósferas cargadas y un trasfondo social impactante. También destaca 'Ángeles en América', una miniserie de 6 capítulos que mezcla drama histórico, política y toques de fantasía, con un elenco brillante encabezado por Al Pacino y Meryl Streep, explorando la crisis del sida en los años 80. Finalmente, 'Podría destruirte', creada y protagonizada por Michaela Coel, ofrece 12 episodios de media hora que abordan temas de consentimiento, identidad y resiliencia con una narrativa innovadora, poderosa y profundamente contemporánea.