"Split" y la belleza intíma

Enamorarse es, sin duda, la parte más fácil del amor. La emoción inicial y la euforia de descubrir a alguien nuevo son experiencias que casi todos disfrutamos. Sin embargo, lo verdaderamente desafiante es construir y mantener una relación sólida con otra persona. Con motivo de la celebración del día del orgullo LGTBIQ+, Sundance TV presentará esta joya audiovisual francesa el próximo viernes a las 22:30, protagonizada por dos de los personajes lésbicos más destacados de los últimos tiempos y una historia de amor necesaria, que había que contar sí o sí. El amor verdadero no se trata de encontrar a alguien perfecto, sino de encontrar a alguien cuyas imperfecciones estás dispuesto a aceptar y con quien deseas enfrentar los retos de la vida. Es un compromiso continuo que requiere comunicación abierta y honesta, comprensión mutua y la capacidad de perdonar y pedir perdón. Es reconocer que tanto tú como tu pareja tienen fallos, pero aun así elegir cada día trabajar en la relación, cuidarla y hacerla crecer. Admitir que tu vida está llena de mentiras, que la felicidad que creías tener no es real y que tu relación de años no es la adecuada, no es sencillo. Un día inesperado, en un lugar común como tu espacio de trabajo, conoces a alguien que cambia tu vida y te hace cuestionarte aspectos fundamentales, como tu orientación sexual. «Split» es una de las grandes ficciones del año en el ámbito LGTBI+, una historia de amor lésbico escrita y dirigida por mujeres, lo cual se refleja en la delicadeza y precisión con la que se cuenta la relación entre Anna, interpretada por Alma Jodorowsky, y Eve, interpretada por Jehnny Beth.

Una historia llena de dudas

La historia nos presenta a Anna, una profesional de unos 30 años, en una relación estable con Natan (Ralph Amoussou), un director de fotografía. Anna disfruta trabajar con su pareja, pero su vida da un giro en su último proyecto. Durante la filmación, Anna sigue a Eve, una destacada actriz y cantante, y empieza a desarrollar un profundo afecto por ella. A medida que Anna y Eve pasan más tiempo juntas fuera del set, su vínculo se fortalece y se vuelven más cercanas e íntimas. Esto provoca en Anna dudas sobre su relación con Natan y la lleva a cuestionar su propia sexualidad. La confusión y los sentimientos hacia Eve hacen que Anna se enfrente a la realidad de que ha estado ocultando su verdadera identidad durante años.

Insipirada en su historia real

Dividida en cinco capítulos de 20 minutos cada uno, los 100 minutos de esta ficción se pueden disfrutar de una sola vez debido a la fluidez del guion, que termina cada episodio en un punto alto, cargado de suspense, invitando a seguir viendo la serie hasta el final, como si fuera una película de una hora y cuarenta minutos. Esto contrasta con muchas producciones actuales de casi tres horas que no logran mantener el interés, a diferencia de «Split», cuyas actuaciones principales te atrapan desde el primer momento. La historia, impactante y realista, se ve enriquecida por la visión de la directora y guionista Iris Brey, quien en estos cinco episodios refleja aspectos de su propia vida, incluyendo su tardío descubrimiento de su verdadera orientación sexual y las dificultades de reconocerlo en una etapa más avanzada de la vida. Brey, nacida en 1984, es una periodista, autora y crítica de cine francesa, reconocida por su especialización en representaciones de género en el cine y la televisión, temas que ha estudiado a lo largo de su vida no solo por interés académico, sino como una lucha social para dar visibilidad. Esta pasión es evidente en la forma en que la serie está escrita y enfocada.

«Split» es una historia que necesitaba ser contada y compartida con el mundo. No solo explora el estigma de las dudas sobre la sexualidad, sino también el dolor y el abuso sexual. Es una narrativa completa que nunca resulta insistente. La perspectiva femenina es central en cada historia, explorando cómo las mujeres se ven a sí mismas y a otras mujeres. La relación entre Anna y Eve se presenta de manera auténtica y cruda, algo raro de ver en el cine y la televisión. Anna ha llevado una vida tranquila con Natan, disfrutando de tiempo de calidad con amigos e intentando formar una familia, mientras que Eve ha estado en el foco público, destacando en roles importantes y viajando por el mundo con su carrera musical. Cuando Anna y Eve se conocen, algo cambia para ambas. Hay tanta pasión en sus miradas que, si estuvieras en la misma habitación, podrías sentir la energía que emanan. Además, la música acompaña la narrativa, siendo un elemento crucial que añade disfrute a las escenas. Su importancia fue reconocida con el premio a Mejor Banda Sonora en el festival Serie Manía de 2023.