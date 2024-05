"The Bear": ¿Cuándo se estrena su tercera temporada?

La popular serie "The Bear" regresará con su tercera temporada, la cual ya tiene tráiler oficial y fecha de estreno confirmada. Los nuevos episodios estarán disponibles a partir del 27 de junio para los espectadores en Estados Unidos. Sin embargo, Disney Plus+, la plataforma de 'streaming' que distribuye la serie en España, ha comunicado que los capítulos llegarán próximamente, sin especificar aún la fecha exacta. Cabe recordar que la segunda temporada se estrenó el 22 de junio de 2023 en Estados Unidos, pero no llegó a España hasta el 16 de agosto.

El nuevo avance de "The Bear" destaca los desafíos que enfrentarán los protagonistas al intentar posicionar su restaurante de lujo en lo más alto, mientras lidian con sus propios problemas personales. La sinopsis oficial de los nuevos episodios detalla: "El sector de la restauración es una batalla perdida cada día, pero Carmy (Jeremy Allen White) se esfuerza más que nunca y exige excelencia a su equipo, que hace todo lo posible por igualar su pasión. Su búsqueda de la excelencia culinaria llevará al equipo a asumir nuevos retos y pondrá a prueba los lazos que mantienen unido el restaurante".

En esta tercera temporada, los personajes principales seguirán enfrentándose a un panorama en constante cambio, con retos y oportunidades que surgen a diario. La trama explorará si el equipo es capaz de mantenerse en pie un día más, resaltando la importancia de cada segundo en el competitivo mundo de la restauración.

Los personajes principales de la serie, Carmy (Jeremy Allen White), Sydney (Ayo Edebiri) y Richie (Ebon Moss-Bachrach), continuarán al frente de la historia en la tercera temporada. Además, los fans podrán seguir viendo a otros personajes recurrentes como Sugar (Abby Elliott), Marcus (Lionel Boyce), Tina (Liza Colón-Zayas) y Fak (Matty Matheson) en el restaurante donde se desarrolla la acción. La serie también contará nuevamente con Jimmy (Oliver Platt), el tío de los hermanos Berzatto e inversor en su negocio, y Claire (Molly Gordon), el interés amoroso de Carmy.