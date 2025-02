'The Last of Us' arranca con polémica: “No es una prioridad”

Hace unas semanas os anunciábamos que la segunda temporada de "The Last of Us" se va a estrenar en el próximo mes de abril. De hecho, en las últimas fechas, la plataforma de streaming (Max) ha ido generando contenido sobre su nueva entrega con la publicación de diferentes imágenes exclusivas de los nuevos episodios de esta famosa adaptación del videojuego de Sony y Naughty Dog.

De la misma manera, tal y como puede verse también en el avance, esta segunda temporada trae consigo un fichaje de lujo para interpretar el papel de Isaac Dixon: Jeffrey Wright. El actor, que ha sido nominado al Oscar este año por su trabajo en "American Fiction" dará vida a este discreto y poderoso líder de un grupo de milicianos que buscan la libertad, pero que se ven inmersos en una interminable guerra contra un enemigo sorprendentemente ingenioso.

Críticas antes del estreno

Todo parecían buenas noticias por parte de la compañía. Pero los exigentes aficionados a la serie no están del todo convencidos con una de las actrices que representan a una de las protagonistas. De hecho, entre parte de los seguidores, al ver las imágenes de la segunda temporada, han criticado el aspecto físico de Kaitlyn Dever: "No es lo suficientemente corpulenta para interpretar a Abby".

Incluso, durante el rodaje, necesitó de "protección especial" para poder grabar las escenas de su papel como enemiga de Joel. "Kaitlyn tuvo que estar especialmente protegida por seguridad durante el rodaje para evitar posibles agresiones de los fans de la serie", explicaron los protagonistas. Tanto fue el revuelo que Isabel Merced, otra de las actrices de esta segunda temporada, tuvo que salir a defender a su compañera: "Estas reacciones extremas carecen de justificación. Abby no es una persona real".

Los creadores de la serie se defienden

Ahora, que se acerca el momento del estreno de la serie, los creadores de esta ficción han querido defender a la actriz y quitarle hierro al asunto. "Que los personajes de la serie sean idénticos a los del videojuego es algo que no está en nuestra lista de prioridades", apuntan Neil Druckmann y Craig Mazin. Además, ponen en valor a Kaitlyn Dever: "Nos habría resultado difícil encontrar a alguien tan bueno como ella para interpretar este papel".

"Necesitábamos que Ellie pareciera más pequeña y pudiera maniobrar, y que Abby se pareciera más a Joel en el sentido de que es casi una bestia que puede manipular físicamente ciertas cosas", puntualizan. Igualmente, han querido destacar un aspecto clave para su elección: "El aspecto físico de Abby no juega un papel tan importante en la serie porque no hay tanta acción violenta".