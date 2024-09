Max lanza el primer teaser de la segunda temporada de "The Last of Us"

Este jueves 26 de septiembre, coincidiendo con el Día de 'The Last of Us', Max ha sorprendido a sus seguidores lanzando el primer teaser de la segunda temporada de la serie. Aunque su estreno está previsto para 2025, este avance ofrece un vistazo de los momentos más impactantes que están por venir, manteniendo a los fans en vilo y con ganas de que llegue la fecha del estreno.

Tras el éxito rotundo de la primera temporada, la segunda entrega retoma la historia cinco años después de los trágicos eventos finales. El teaser muestra a Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) enfrentándose a las consecuencias de su pasado. A pesar de la aparente paz que ambos han vivido durante este tiempo, los fantasmas del pasado los arrastran a un nuevo conflicto en un mundo aún más oscuro y peligroso. Como señala el avance, la relación entre ambos personajes se verá más tensionada que nunca, en un contexto donde la supervivencia es más incierta.

Además del regreso de personajes como Tommy (Gabriel Luna) y Maria (Rutina Wesley), la segunda temporada de 'The Last of Us' contará con una serie de nuevos fichajes que interpretarán roles clave en la trama. Entre ellos, destaca Kaitlyn Dever, quien dará vida a Abby, un personaje fundamental en el universo del videojuego. Isabela Merced interpretará a Dina, mientras que Young Mazino, conocido por su papel en "Bronca", será Jesse. Otros actores que se unirán al elenco son Ariela Barer como Mel, Tati Gabrielle como Nora, Spencer Lord como Owen, Danny Ramirez como Manny y Jeffrey Wright como Isaac.

Un detalle que ha generado gran expectativa es la aparición de Catherine O'Hara, ganadora del Emmy por "Schitt’s Creek", en el papel de una terapeuta que tiene una intensa conversación con Joel en el avance. En el teaser, el personaje de O’Hara insta a Joel a enfrentar su dolor: "Di lo que te da miedo decir. Dilo en voz alta. Da igual lo terrible que fuera. ¿Qué hiciste?". Esta escena refleja el trauma de Joel, quien al final de la primera temporada tomó una decisión devastadora respecto a Ellie y los intentos de la resistencia de usarla como cura para el hongo que arrasó con la humanidad.

El estreno de la segunda temporada está programado para algún punto de 2025 y constará de siete episodios. Los fanáticos podrán disfrutarla a través de HBO en Estados Unidos y Max a nivel mundial. Aunque aún falta tiempo para su llegada, el teaser lanzado en el Día de 'The Last of Us' ha dejado claro que la serie se adentrará en terrenos más oscuros y complejos, siguiendo fielmente los sucesos del videojuego que marcó un antes y un después en la narrativa interactiva.