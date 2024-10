«Yellowstone», la serie de cowboys que no te suelta

Hay series que enganchan y otras que se te meten en las venas. «Yellowstone» y su universo particular es claramente de estas. No te es indiferente. Una vez que le das al play estás perdido para siempre. Es por eso que el estreno de la nueva temporada el próximo 14 de noviembre solo en SkyShowtime en España es tan esperado para los fanáticos y no somos pocos.

La serie tiene un merecido éxito mundial y lo cierto es que ha arrasado en todo el planeta gracias al misterio del gran Kevin Costner en la piel de John Dutton, que encarna todos los valores que puedes odiar y admirar a la vez. Son todos los conflictos en una misma persona. Las dos caras de la moneda que dejará al espectador en shock en más de una ocasión, pero con irremediables ganas de más. Así es la magia de la creación Sheridan. Un mundo propio con sus propias reglas. Caballos, ganado, rifles, unos paisajes espectaculares, un canto a las costumbres y al mundo rural, animales, pasiones desatadas y el regreso a lo auténtico con el valor de los valores: la lealtad, traiciones, tretas, negocios, un cóctel que no puede fallar y todo ello al amparo de un dramón familiar que tiene como eje al gran Costner, que es un puñetero imán.

Para los que no se ha asomado nunca a la gran producción, que se ha alzado como una de las más exitosas de Estados Unidos de los últimos años, están de enhorabuena. Tienen material más que suficiente para abandonarse y dejarse llevar por otros mundos antes del estreno del próximo 14 de noviembre.

«Yellowstone» forma parte de la creciente oferta de entretenimiento de Sheridan en SkyShowtime, que incluye: «1883», «1923», «Lawmen: Bass Reeves», «Mayor of Kingstown», «Lioness», «Tulsa King» y «Landman», que llegará a la plataforma a finales de este año y es una creación conjunta del guionista nominado al Oscar® Taylor Sheridan («Wind River», «Hell or High Water» y «Sicario») y John Linson. Entre los productores ejecutivos se encuentran John Linson, Art Linson, Taylor Sheridan, Kevin Costner, David C. Glasser, Bob Yari, Stephen Kay, Michael Friedman, Christina Voros y Keith Cox.

Un adelanto del estreno de la temporada pudimos ver en el evento que SkyShowtime preparó en Madrid, en Vistas Reales, acercándonos a la verdadera Montana. Un día inmersivo con Lara Álvarez de anfitriona y amante de la serie. Aunque si la ficción no deja indiferente, tampoco la polémica manera en la que Taylor Sheridan, organiza los campamentos cowboy en los que el reparto de la serie se prepara para interpretar sus papeles. Los campamentos se han celebrado antes de las temporadas 1 y 4 de Yellowstone y de la serie 1883. Pueden durar hasta dos semanas y se organizan antes del comienzo del rodaje en Texas y Montana.

Lo que pretende el creador es ganar veracidad en una serie que lo exige y, a vistas de los resultados, se consigue. Es por ello, que en esos campamentos, se cuenta con la participación de conocidos dobles de acción como Jason Rodríguez, dada la complicación de algunas escenas. Ganar realismo y veracidad es el objetivo a lograr.

Según cuentan, los actores no van allí a pasar el día y divertirse, sino que las actividades se pueden alargar durante largas jornadas y varían desde montar a caballo, lanzar el lazo, conducir carretas y arrear el ganado hasta acampar y cocinar.

Para lograr que el día a día de un rancho sea un hecho, los actores van vestidos como cowboys de verdad, con espuelas, y se sumergen de lleno en la vida de uno de ellos. La idea es que se normalice la relación con los caballos para que cuando monten hayan perdido esa sensación de nervios.

Lo que está claro es que la serie dramática del Oeste ha ganado el corazón de muchos espectadores. Asesinatos sin resolver, alianzas inesperadas, crueldad y lealtades indestructibles se dan en esta historia de la familia Dutton, que controla el mayor rancho de ganado de Estados Unidos.

Se mueve en un mundo corrupto en el que los políticos están a merced de las influyentes corporaciones petroleras y madereras, y la apropiación de tierras genera miles de millones para los promotores inmobiliarios. Los conflictos son constantes y las heridas abiertas, también. ¿Qué nos espera en esta nueva temporada? Ya sí que, por fin, queda menos. El día 14 de noviembre, en SkyShowtime vuelve el universo de John Dutton de «Yellowstone». Palabras mayores.