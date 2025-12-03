Sofía Suescun se sincera sobre la enfermedad que padece desde hace 15 años: "Me perjudica"

Sofía Suescun ha decidido abrirse con sus seguidores y contar un problema de salud que arrastra desde hace más de tres lustros. La influencer, muy activa en redes sociales, había mostrado recientemente el fuerte esguince que sufrió, enseñando su tobillo visiblemente inflamado. A raíz de esa publicación, una usuaria le advirtió de las consecuencias de no tratar bien este tipo de lesiones, especialmente cuando se utilizan tacones en pleno proceso de recuperación. Ese comentario llevó a la navarra a explicar que su situación no es nueva: el primer esguince que sufrió hace más de 15 años no terminó de curar adecuadamente, y desde entonces cada torcedura vuelve a debilitar aún más la zona afectada.

En su mensaje, Sofía Suescun también contó que su fisioterapeuta le ha confirmado que es hiperlaxa, lo que implica una flexibilidad articular superior a la habitual y que, en su caso, favorece la repetición de lesiones y molestias continuas. La ganadora de 'Gran Hermano y Supervivientes' detalló que esta condición puede ser benigna para algunas personas, pero en otras provoca dolor persistente, esguinces frecuentes y dificultades derivadas del tejido conectivo. Con sinceridad, reconoció que debería moderar el uso de tacones para evitar empeorar un problema que, según admite, lleva demasiados años arrastrando.