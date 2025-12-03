Bad Gyal relata en el 'Late Xou' el favor de Belén Esteban para sacarla de un aprieto: "Tiene contactos en todos lados"

Marc Giró ha vuelto una semana a más a recibir a grandes invitados en su 'Late Xou', entre ellos la cantante y compositora española Bad Gyal, que sorprendió al público en plató y al propio presentador con la anécdota que compartió y que tenía como protagonista a la colaboradora de televisión Belén Esteban.

La artista desveló que hace un año se encontró en un aprieto durante un evento en Miami. Después de haber viajado a la ciudad estadounidense desde España y, a falta de pocos días para acudir a la celebración, se dio cuenta de que se había dejado en casa el vestido que debía lucir. Ni más ni menos que a más de siete mil kilómetros de distancia y con el océano Atlántico de por medio.

Así, la única solución que encontró fue la de compartir una historia por Instagram para pedir ayuda. En ella, preguntaba si alguno de sus seguidores tenía que realizar el trayecto de Barcelona a Miami para poder acercarle dicha indumentaria.

Para sorpresa de todos y de la propia cantante, "al minuto" recibió un mensaje de Belén Esteban interesándose por ella. "¿Qué necesitas, cariño?", la escribió, para ayudarla al instante y asegurarle que contaba con "un contacto en Iberia".

"A Belén todo el mundo la ama y tiene contactos en todos lados. Me llegó el vestido un día antes", ha relatado la compositora nacida en Vilassar de Mar, añadiendo que se habían conocido previamente en los premios de los 40 Principales.

"Al día siguiente coincidía que era su cumpleaños. Nos invitó, fui con todo mi equipo y no veas", ha señalado, mientras el maestro de ceremonias del programa de entrevistas de La 1 apuntaba entre bromas que La Patrona "tiene una red que ni el Vaticano".