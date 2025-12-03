Santiago Segura y Ernesto Sevilla, protagonistas esta noche en 'El Hormiguero'

Santiago Segura y Ernesto Sevilla presentan 'La Navidad en sus manos 2', la nueva entrega de la comedia navideña que llega a Netflix el 5 de diciembre y en la que su protagonista vuelve a enfrentarse a un caos festivo de grandes dimensiones. Ambos actores y amigos estarán esta noche en 'El Hormiguero' para revelar los detalles de esta nueva cinta navideña, ideal para las fiestas que se avecinan.

Santiago Segura (Madrid, 1965) y Ernesto Sevilla (Albacete, 1978) son dos figuras clave del audiovisual español, cada uno desde ámbitos distintos pero igualmente influyentes. Santiago Segura, actor, director y creador de la exitosa saga 'Torrente', además de protagonista de 'Padre no hay más que uno', inició su trayectoria filmando en Super-8 y alcanzó notoriedad con 'El día de la bestia', antes de consolidarse como uno de los cineastas más taquilleros del país. Por su parte, Ernesto Sevilla, formado en Bellas Artes, se convirtió en referente del humor chanante tras su labor como guionista en Paramount Comedy y su papel esencial en 'La hora chanante' y 'Muchachada Nui', ampliando después su presencia en televisión, cine y dirección, con trabajos como 'Museo Coconut', 'La que se avecina' o la película de 'Camera Café'. Aunque proceden de mundos distintos (Segura del cine popular y Sevilla de la comedia de culto) ambos han dejado una huella notable en la cultura audiovisual contemporánea.

Invitados de la semana en 'El Hormiguero'

Mañana jueves cerrará la semana Óscar Casas, que hablará sobre 'Me has robado el corazón', una comedia romántica con tintes de road movie que se estrena el mismo día, y donde interpreta a un joven ingeniero que se ve envuelto en una fuga tras un robo y acaba implicando a una chica que conoce por una app de citas.