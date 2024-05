Soraya Arnelas explica su polémica de la bandera en Eurovisión 2024

Soraya Arnelas, la portavoz de los votos del jurado español en la final de Eurovisión 2024, ha decidido romper su silencio tras la controversia que la rodeó durante la noche del evento. La cantante se ha pronunciado sobre las críticas recibidas por su decisión de no llevar la bandera de Extremadura durante su participación en el festival.

La principal polémica de Eurovisión 2024 estuvo marcada por la participación de Israel en un contexto de conflicto con Gaza, lo que generó diversas reacciones entre los portavoces de diferentes países. Algunos, como Alessandra Mele (Noruega) y Käärijä (Finlandia), optaron por no cumplir con su rol en señal de protesta. Soraya Arnelas, sin embargo, decidió seguir adelante con su cometido, a pesar de la controversia. Horas antes del evento, Soraya había expresado su intención de llevar la bandera de Extremadura, su tierra natal, durante la emisión de los votos. Sin embargo, reconsideró su decisión debido al parecido entre el emblema de Extremadura y la bandera palestina, lo cual podría haber sido interpretado de manera errónea en el tenso contexto político.

En una reciente entrevista con 'Los 40', Soraya ha explicado que su prioridad era cumplir con su trabajo y evitar cualquier malentendido. "Siempre estuve tranquila porque mi cometido durante el Festival de Eurovisión era dar 12 puntos. Yo era, digamos, la voz de un jurado que había votado. Ni siquiera yo he votado", comentó la artista. La artista profundizó sobre sus planes y la razón de su decisión final: "En principio, iba a ponerme la bandera de mi tierra, que era lo que yo quería. Al final me retracté y dije: 'Bueno, yo creo que todo el mundo sabe que yo amo mi tierra y no pasa nada porque hoy no la exponga'".

Las redes sociales se llenaron de opiniones divididas tras la decisión de Soraya. La cantante ha mencionado que se mantuvo al margen para evitar alimentar la polémica: "Me mantuve un poco al margen. Si te expones, mal. Si no te expones, mal. Es que, al final, las redes son un hervidero de opiniones sin ética. A veces, sin moral, sin ser constructivas". Por otra parte, Soraya ha asegurado que se siente tranquila con la decisión tomada, ya que se limitó a cumplir con su deber y contrato. "Te digo una cosa. Yo, esa noche, dormí muy tranquila, porque hice mi trabajo. Yo di los 12 puntos, que era lo que me pedía mi contrato. Lo que me pedía también mi corazón en ese momento, que era cumplir con lo que me correspondía", declaró, subrayando que su objetivo era evitar mayor "confusión" en una situación ya de por sí delicada.