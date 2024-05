Nemo, de ganar Eurovisión 2024 a perder por segunda vez el micrófono de cristal

La victoria de Nemo en el Festival de Eurovisión 2024no solo destacó por su desempeño musical, sino también por una serie de incidentes únicos que la acompañaron. Nemo, quien representó a Suiza con la canción "The Code", se coronó como ganador en Malmö, Suecia, y se convirtió en la primera persona de género no binario en obtener este prestigioso título. La actuación de Nemo impresionó tanto al jurado que logró acumular 22 doces, una hazaña notable en la historia del certamen.

La celebración de la victoria de Nemo tuvo un giro inesperado cuando, durante la emoción del momento, dejó caer el icónico micrófono de cristal, rompiéndolo y lastimándose un dedo en el proceso. La Unión Europea de Radiodifusión (UER) le otorgó un segundo trofeo para la rueda de prensa posterior a la gran final. Sin embargo, la suerte no parecía estar del lado de Nemo con estos galardones. El segundo micrófono de cristal también desapareció misteriosamente el 11 de mayo de 2024.

Ante estos infortunios, una marca decidió intervenir de una manera ingeniosa. Aprovechando la situación, le regalaron a Nemo un seguro para trofeos, asegurándose de que cualquier futuro percance no tuviera mayores consecuencias. "Seguro de trofeos para Nemo. Rompió el código y el trofeo", rezaba el cartel que compartieron en sus redes sociales, en un gesto que combinó humor y apoyo.

Nemo posa con su seguro para trofeos X

Desde su triunfo, Nemo ha participado en varias entrevistas para hablar sobre su experiencia en Eurovisión. En una aparición destacada en 'The One Show' de la BBC, aclaró algunos rumores sobre su actuación. Se especulaba que podría haber utilizado imanes en las suelas de sus zapatos, pero Nemo desmintió estas afirmaciones, explicando que su impresionante presentación fue resultado de un intenso trabajo de "core". Este término se refiere al fortalecimiento de los músculos abdominales, lumbares, de la pelvis, los glúteos y la musculatura profunda de la columna vertebral.

La victoria de Nemo no solo es memorable por los incidentes con los trofeos, sino también por su significado histórico y cultural. Como la primera persona de género no binario en ganar Eurovisión, Nemo ha abierto nuevas puertas y ha llevado un mensaje de diversidad e inclusión a una audiencia global. Su actuación y su historia resonaron profundamente con los espectadores y el jurado, marcando un hito en la evolución del certamen.