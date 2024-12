Tania Llasera rompe su silencio sobre el maltrato en TVE

La última entrega de "D Corazón", emitida este domingo 8 de diciembre en La 1, dejó a sus espectadores impactados con el valiente testimonio de Tania Llasera. La colaboradora del programa habló por primera vez de forma abierta sobre el maltrato que sufrió a manos de una expareja, revelando un capítulo oscuro de su vida que hasta ahora solo había compartido de forma muy puntual.

El detonante de su confesión fue un reportaje del programa sobre las recientes declaraciones de Fabiola Martínez acerca de los abusos que vivió en su vida. En él, se incluyeron unas declaraciones de Llasera en un photocall, donde confesaba: “Tuve un novio que me maltrató, hace mucho tiempo. Me costó muchos años superarlo y también decirlo”.

Tras estas palabras, Jordi González invitó a la colaboradora a profundizar en su experiencia. “Cuando estás en una relación de abuso, muchas veces no lo ves hasta mucho después. En mi caso, he tardado casi diez años en darme cuenta de que viví una relación con un hombre que me pegaba, que me humillaba y me hacía sentir que no valía para nada”, explicó emocionada.

Llasera también compartió lo difícil que fue reconstruirse tras aquella experiencia: “Me ha costado muchísimo. He tenido que recurrir a mucha terapia. Pero creo que ya es hora de que el miedo y la vergüenza cambien de bando. Nosotras debemos poder hablar y acusar abiertamente si hemos vivido algo así”. Sus palabras emocionaron a la presentadora del programa, Anne Igartiburu, quien expresó su admiración: “No sabía nada. Te has rehecho y eres una referente para muchas mujeres”.

En un mensaje directo a las mujeres que puedan estar pasando por una situación similar, Igartiburu recordó: “Desde TVE, como cadena pública, estamos aquí para acompañarte. El 016 está siempre disponible para ti, para que puedas hablar y encontrar ayuda. No estás sola”.

Con su testimonio, Tania Llasera no solo compartió un valiente relato personal, sino que reforzó la importancia de alzar la voz y buscar apoyo para combatir el maltrato.