Telecinco da marcha atrás: "Agárrate al sillón" desaparece de los domingos

Telecinco ha decidido modificar su estrategia de programación y retirar la emisión dominical de "Agárrate al sillón", el concurso conducido por Eugeni Alemany, según adelantó FórmulaTV. De este modo, la franja de los domingos volverá a estar ocupada en exclusiva por "Fiesta", el magacín que durante las últimas semanas había cedido parte de su espacio a este nuevo formato.

El cambio se hizo evidente el domingo 17 de agosto, cuando la cadena emitió únicamente "Fiesta", presentado durante el verano por César Muñoz, Àlex Blanquer y Terelu Campos. Fue una diferencia notable respecto al domingo anterior, 10 de agosto, en el que sí se había ofrecido un episodio adicional del concurso.

"Agárrate al sillón" nació con el propósito de reactivar las tardes de Telecinco tras el desgaste de "Reacción en cadena", y desde el inicio se concibió como rival directo de "Pasapalabra", el sólido concurso de Antena 3 presentado por Roberto Leal. La apuesta inicial dio buenos resultados en su estreno dominical, cuando alcanzó un 10,3% de cuota de pantalla, pero en la semana siguiente la cifra cayó al 8,3%, muy similar a los registros habituales de "Fiesta".

Ante esta tendencia, Mediaset España ha optado por no gastar más entregas los fines de semana y concentrar el formato en su horario natural: las tardes de lunes a viernes. Una franja donde, pese a la dura competencia, todavía puede consolidarse como alternativa en el entretenimiento diario.

Con esta decisión, "Fiesta" recupera su extensión completa tanto los sábados como los domingos, reforzando así su posición como el espacio central del entretenimiento de fin de semana en Telecinco. La cadena, por su parte, mantiene el pulso con Antena 3 en una batalla televisiva marcada por la resistencia de "Pasapalabra", que continúa liderando la franja con solvencia temporada tras temporada.

En definitiva, la retirada dominical de "Agárrate al sillón" supone un reajuste estratégico que busca equilibrar audiencia y rentabilidad. Un movimiento que demuestra la cautela de Telecinco en su intento por recuperar el liderazgo de las tardes, un terreno cada vez más competitivo en la televisión española.