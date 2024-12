Wyoming, Reyes Magos y una carta llena de dardos

El Gran Wyoming no ha perdido la oportunidad de imprimir su particular estilo a una de las tradiciones navideñas más entrañables: la carta a los Reyes Magos. Durante la última emisión de "El Intermedio", el presentador compartió su lista de peticiones, cargada de sátira, humor y algún que otro dardo dirigido a personajes de la actualidad.

"Este año he sido muy bueno, apenas me he trabado con los chistes y solo nos han denunciado una vez", empezó diciendo, en referencia al recurso presentado por Abogados Cristianos, conocido por sus frecuentes querellas. A partir de ahí, Wyoming desplegó su ironía pidiendo una PlayStation 5 para Netanyahu y Putin: "Que aprieten botones del mando y no el botón nuclear".

El humorista tampoco se olvidó de las tensiones políticas y sociales. Para los estadounidenses, deseó paciencia: "Van a necesitarla para soportar otros cuatro años de Donald Trump". Para sí mismo, solicitó un ejemplar del Código Penal: "Lo voy a necesitar para aclararme con la cantidad de juicios que se nos vienen encima".

Con el foco en España, Wyoming pidió un perrito para José Luis Ábalos: "El pobre dijo que está solo y no tiene a nadie". También solicitó un pack de pelucas para el novio de Isabel Díaz Ayuso, en alusión a sus recientes declaraciones judiciales, y un walkman para disfrutar de las cintas originales de Juan Carlos I con Bárbara Rey.

En su lista de deseos navideños no faltó un toque conciliador. El presentador pidió ramitas de muérdago para colocar sobre las puertas del Congreso: "A ver si así se pelean menos y logran más acuerdos". Para cerrar con broche social, deseó que cada español tenga su propio piso: "El presidente lo lleva prometiendo mucho tiempo; deben estar a punto de caer".

Así, con su peculiar mezcla de humor ácido y crítica, Wyoming ha convertido su carta a los Reyes Magos en un reflejo hilarante de los titulares del año.