Morante cuelga el “No hay billetes” para su histórica encerrona con la de Prieto de la Cal en El Puerto

Morante de la Puebla lo tuvo claro. No hizo falta convencerle. Salió de él. Quería matar seis toros de la ganadería de Prieto de la Cal en El Puerto de Santa María, cerca de casa y en una plaza tan emblemática. De siempre se ha dicho que torear en El Puerto es otra cosa y ya lo aventuró Joselito el Gallo: “Quien no ha visto una tarde de toros en El Puerto, no sabe lo que es un día de toros”

Así que cuando por fin se concedió la gestión de la plaza, el empresario ya partía con un cartel de altísimos vuelos hecho. A una semana de que se dé el festejo, que será e próximo sábado 7 de agosto, ya se ha colgado en las taquillas de la plaza, el cotizado cartel de “No hay billetes”. La ocasión lo merece.

A las ocho de la tarde, Morante de la Puebla hará el paseíllo en la plaza gaditana y lo hará en solitario. Solo frente al peligro y nunca mejor dicho. Se enfrentará a seis ejemplares de la divisa de Prieto de la Cal.

La expectación suscitada entre la afición ha culminando con un llenazo.

La feria de El Puerto comienza el próximo jueves con una novillada. Los carteles son los siguientes:

Jueves 5 de agosto. Novillada mixta con picadores. Un novillo de Fermín Bohórquez para el rejoneador Luis Sánchez Zambrano y seis novillos de El Freixo, para los novilleros Tomás Rufo, Manuel Perera y Juan de María.

Viernes 6 de agosto. Toros de Garcigrande para El Juli, Daniel Luque y Juan Ortega.

Sábado 7 de agosto. Toros Prieto de la Cal para Morante de la Puebla en solitario.

Domingo 8 de agosto. Toros de Juan Pedro Domecq para el mano a mano entre José María Manzanares y Pablo Aguado.