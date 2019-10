BMF, las siglas de la privatización de Bilbao

El tándem Chopera-Bailleres, bajo el nombre de Toreo, Arte y Cultura BMF S.L., recibe hoy las llaves de la Plaza de Toros de Bilbao. El acuerdo, mediante el que se privatiza la gestión de Vista Alegre, se firmó ayer entre todas las partes implicadas, el alcalde local José María Aburto, la Casa de Misericordia –copropietaria del coso junto con el Ayuntamiento– y la nueva empresa que gestionará esta plaza de forma privada durante los próximos 15 años, con opción a una prórroga de otros 5.

En un comunicado BMF anuncia una «ambiciosa oferta que persigue los objetivos de rehabilitar Vista Alegre y dotarla de una programación que se extienda durante toda la temporada». Pero es evidente que otra de las metas será revitalizar las Corridas Generales, una de las cuatro ferias más importantes del mundo y que en su última edición no alcanzó ni el 50% de su aforo. Por ello, esa «ambiciosa programación» vendría a intentar frenar el descenso progresivo de asistencia en los últimos años.

Estos datos contrastan con el histórico resultado artístico de la pasada Semana Grande, que se resume en las cuatro orejas de Ureña, un hito que no se repetía desde los años 60 con el Cordobés, y otras 16 orejas de toreros como Luis David Adame, Urdiales, De Justo o Román, entre otros. La cantidad que la flamante adjudicataria pagará por el canon será de 250.000 euros al año, superando por más del doble el mínimo que establecía el pliego, 105.000.

También se ha conocido que, en pleno descenso del número de novilladas, la corporación se compromete a organizar hasta seis tardes con este tipo de festejo. Además, corre el rumor de que la «rehabilitación» del coso consiste en dotarla de una cubierta para su explotación durante todo el año. BMF, que también regenta San Sebastián, Almería, Palencia, Salamanca o Logroño, dará todos los detalles en una presentación que tendrá lugar en las próximas fechas.

Pero esta adjudicación no ha estado exenta de polémica. Hasta dos apelaciones por parte de empresas taurinas ha recibido esta decisión, ya que la oferta de BMF fue la única que no se desestimó para participar en el concurso. Una procedía de un conglomerado empresarial formada por José Carlos Escribano, Alberto García, Maximino Pérez y José María Garzón, que aseguraban que «el pliego no respetaba la libre concurrencia, al exigir experiencia en alguna plaza de primera categoría». Por su parte, Nautalia, gestora de Las Ventas, argumentó que muchos de los puntos de dicho pliego podrían ser interpretables o subjetivos.

Además, tal y como señala Taurología, el proceso de aprobación de la propuesta de BMF no ha contado con ningún tipo de transparencia pública. De hecho, no ha trascendido ninguna documentación, previa a la firma de ayer, que acredite la resolución final. Unos escritos que, aunque no se hagan públicos, sí que son imprescindibles, dado que habilitan el arrendamiento. En ellos se detallarían los motivos que han llevado a la Mesa del concurso a otorgar la gestión a la plica ganadora y su puntuación en cada uno de los distintos apartados a valorar. La última actualización del Ayuntamiento sobre este proceso data del pasado 15 de julio.

BMF se compromete también a seguir impulsando el Festival Club Taurino de Bilbao. Precisamente la edición de este año, la 66ª, se ha visto reforzada por hasta un total de 25 empresas bilbaínas que habrían adquirido un amplio paquete de entradas, convirtiéndose a su vez en los patrocinadores del evento. El festival se celebrará este viernes y contará con la participación de espadas de la talla de Enrique Ponce, Diego Urdiales, Cayetano, Luis David, Juan Leal y Pablo Aguado, que lidiarán reses de Victoriano del Río y Garcigrande -Domingo Hernández.