Parte de Román: «Cornada ‘muy grave’ de 30 cm que contusiona vaso espasmo de arteria femoral»

Había dejado Román una actuación titánica con el tercero de la tarde. “Santanero I” no se lo puso fácil a nadie. De ahí que tuvieran que pasar muchas veces para banderillearle, y que el presidente (Gonzalo de Villa) aun así se empeñara en una pasada de nuevo. Fue justo en la que cogió al peón. Román tenía una papeleta, porque el toro que el próximo noviembre habría cumplido los seis años estaba a la defensiva y regalaba hachazos a lo bestia allá donde iba. Román no volvió la cara. La puso una y otra vez. La cara, los muslos, la barriga y el corazón. Hizo todo y más con un toro muy peligroso. Ni una vez había humillado y no cambió eso en la suerte de entrar a matar. Bien lo sabía él. Pero se tiró derecho, como si fuera un toro bueno. Se tiró de verdad y con toda la verdad del mundo a matar o morir, y el toro que se las tenía guardada durante toda la faena,esta vez no le perdonó, le cogió por el derecho y le hundió casi el pitón entero en su pierna, atravesada de lado a lado. Y así le zarandeó. Espantoso. Cuando se había desprendido de él, sobre la arena y sin poder levantarse, la hemorragia era asustante y la imagen de ese toro con el pitón bañado en sangre del torero también.

Parte médico de Román:

«Herida por asta de toro en 1/3 medio cara posterior del muslo derecho, con una trayectoria de 30 centímetros hacia fuera y abajo, que produce destrozos en vasto interno, musculatura aductora contusión con vaso espasmo de arteria femoral. Rodea fémur por su cara posterior produciendo contusión del nervio ciático, presentando orificio de salida por cara externa 1/3 inferior del muslo».

Es intervenido quirúrgicamente bajo anestesia general en la enfermería de la plaza de toros.

Pronóstico: Muy grave, que le impide continuar la lidia.

Fdo: Máximo García Leirado.