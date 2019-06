El Fandi, de la tragedia al triunfo en la antesala de José Tomás

Era la tarde antes de José Tomás. La antesala. La tarde que por sí misma debía tener los alicientes suficientes para gozarlo. Pero ocurrió algo ¿extraño? ¿habitual? sin quererlo, sin desearlo, sin haberlo pensado de pronto nos vimos metidos en una vorágine ajena, como si aquello no fuera con nosotros. Como si fuera una creación poco creíble de la honda estética de la tauromaquia. Y a plaza llena. Preciosa la plaza de Granada. Ambientazo por dentro y por fuera. Entrega de la gente con ganas de divertirse sin pensar demasiado que por eso han llegado hasta aquí. “Caralimpia” fue toro excepcional, de la casa Matilla para resumir, noble, repetidor, con entrega... Un no se puede pedir más para gozarlo sin demasiadas complicaciones. Y le tocó al torero de la tierra. David Fandila “El Fandi” con todos ustedes. Sacó todo su arsenal como si no hubiera mañana. Cuesta hasta hacer recopilación: largas de rodillas en el saludo capotero, un quite tan variado que no hubo un lance igual y banderillas con la marca de la casa que no suele dejar indiferente a nadie. Y nadie se convirtió en su Granada del alma. Sigamos con la muleta: toreo de rodillas, de pie, por aquí y por allá, del derecho y del revés mientras el toro perseguía el engaño ajeno a todo, entregadito. Si se la dejaba en la cara convertía aquello en un circular improvisado. Ya con todo hecho, siguió por manoletinas de rodillas. Un todo. Un más con una estocada punto caída que le dio el doble premio y parece ser que todos contentos. A por la merienda.

A la vuelta de ella nos esperaba Morante. De nuevo. En su primero vimos un cliché de sí mismo. De buena condición el toro, con el empuje justo, o menos. Un puñado de derechazos con el empaque que le es propio y poco más. Como si la historia se repitiera hasta lo previsible. Lo mismo, pero en versión abreviada con el cuarto, que creemos que fue deslucido, tampoco hubo mucha opción de demostrarlo. La bronca del bendito público tuvo más fuerza que toda la faena.