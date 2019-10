Eugenio de Mora: «Volver es el justo premio a la entrega de San Isidro»

Eugenio de Mora es uno de esos toreros curtidos que depende cada año de lo que pase en Madrid para que la temporada marche en una dirección o en otra. En 2018 no trenzó el paseíllo ninguna tarde en Las Ventas pero este pasado San Isidro dejó una gran tarde en la que cortó una oreja a un toro de El Ventorrillo. En sus 22 temporadas como matador, pocas han sido las que no ha estado presente en Madrid y este año lo hará por partida doble cerrando el 12 de octubre en Madrid ante toros de Valdefresno junto a Gonzalo Caballero y Jesús E. Colombo.



Vuelve Eugenio de Mora a Madrid, a una plaza que pocos conocerán como tú.

Sí, la verdad que prácticamente he venido todos los años y los años que he fallado no ha sido cosa mía. No sé exactamente el número de tardes pero he venido en feria, fuera de ferias, en verano, Otoño, me conozco todas las fechas.



Con tu carrera y tu experiencia, aún y creo que siempre toca justificarse en Madrid para poder volver.

Soy un torero que arranqué aquí como novillero, salí por la puerta grande siendo novillero lo que me permitió tener una alternativa importante, luego he tenido años de estar en todas las ferias y todo es gracias a Madrid. Este último tramo de mi carrera, ese buen nombre y prestigio es gracias a las tardes importantes que he tenido en esta plaza y hay que rematar el 12 de octubre. Tuve este San Isidro una tarde muy buena, triunfé en San Isidro cortando una oreja y el volver es el justo premio a la entrega de San Isidro.



¿Se crean dudas e incertidumbre cuando uno pasa una temporada sin venir a Madrid?

Se pasa mal evidentemente porque soy un torero que dependo de Madrid. Yo no comienzo con la temporada hecha y siempre tengo que pelear y hacer los contratos día a día. Si no tienes Madrid que es donde tengo más cartel y esa puerta se cierra, lógicamente la temporada se pone muy cuesta arriba. Lo pasado, pasado está y esta temporada he vuelto a triunfar y aquí estoy de nuevo, eso es lo positivo.



Es una fecha que te puede permitir pasar un invierno más tranquilo si las cosas salen bien.

Sobre todo lo importante es siempre que se viene a Madrid venir a triunfar y la satisfacción que tiene un torero cuando te salen las cosas en Madrid no tiene precio. Al margen queda que a veces las cosas no salen pero es una fecha que me gusta. Vine hace años a esta misma fecha y tuve una tarde buena así que guardo un buen recuerdo del día, tiene su encanto. Busco salir como te decía con la tranquilidad de hacer las cosas como quiero hacerlas y si viene el triunfo está claro que todo se pone más fácil.



Conocerás como pocos en el escalafón a esta afición. ¿Qué quieren ver?

Lo que quiere ver es que cada torero sea sincero así mismo. Esta es una plaza que cada año ve a todos o a casi todos los toreros, tanto a máximas figuras, como a toreros jóvenes, como a toreros que llevamos mucho tiempo y sabe definir de cada uno lo que tiene. A Madrid lo que más le puede llegar, siempre que salga un toro con opciones, es que uno demuestre su verdad, que uno se entregue que es lo que la plaza quiere. Cuando un torero consigue demostrar dentro de su estilo su verdad, la gente se entrega contigo. Ser fiel así mismo y no cambiar por estar en Madrid. Yo he toreado toda la vida igual pero lo que sí que pretende uno es torear dentro de su estilo lo mejor que pueda, no tratar de cambiar mi forma de torear. Madrid sabe entender eso.



Creo que es algo en común de los tres toreros que venís en esa fecha. Guardando la experiencia y años de cada uno, tanto Eugenio de Mora, como Gonzalo Caballero, como Colombo, los tres tenéis personalidad.

Somos tres toreros muy diferentes pero sí es verdad que cada uno tiene un carácter marcado. Colombo es un torero muy nuevo, que ha estado en todas las ferias de novilleros, un torero muy atlético, con precisión en banderillas y con la espada y tiene mucho que decir, está en sus inicios. Yo soy todo lo contrario, un torero con muchos años de alternativa y por decirlo de alguna manera más clásico. Gonzalo Caballero quizás esté en el medio , un torero que pelea por abrirse un hueco, que de novillero tuvo su ambiente y de matador siempre que ha venido aquí ha dado la cara. Ha tenido percances muy fuertes y está en una lucha por situarse en el escalafón, es un cartel con su miga, ningún torero nos parecemos el uno al otro.



De Valdefresno tienes buen recuerdo.

Es una ganadería clásica en Madrid, ya lidió en Feria y siempre viene un par de corridas, eso ya dice de la categoría que tiene. Yo la maté una vez en 2015 creo que fue y le corté una oreja, tengo buen recuerdo, ojalá también toque pelo en la Corrida de la Hispanidad.



¿Qué te gustaría que contáramos cuando acabe la corrida?

Que sea una tarde como yo deseo y sea una tarde de triunfo. Venir a Madrid y triunfar son sueños cumplidos y por supuesto que es lo que me gustaría que sucediera.