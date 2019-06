Manuel Escribano reaparece «en tiempo récord» en Utrera

El torero de Gerena (Sevilla) ha querido confirmar a través de sus redes sociales su presencia en el festejo de este sábado en Utrera, en el que está anunciado junto a Octavio Chacón y Pepe Moral.

De esta forma también comunicaba su recuperación de la grave cornada que sufría el pasado 30 de mayo en su única comparecencia este año en San Isidro, así como agradecía todo el afecto recibido desde aquella fecha: «Gracias a Dios estoy listo, lo he conseguido en tiempo récord, torearé el sábado en Utrera. Espero estar a la altura, vuelvo para seguir en la línea en que me fui y, sobre todo, para estar a la altura de tanto apoyo y cariño que he sentido».