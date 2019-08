Pablo Aguado, sustituido por Luis David en Bilbao

El torero Pablo Aguado no toreará finalmente en la feria taurina de Bilbao al no estar recuperado de la lesión en el hombro que se produjo el pasado sábado en Gijón, y su puesto en el cartel de la sexta de las Corridas Generales lo ocupará el mexicano Luis David. Así lo acaba de comunicar la Junta Administrativa de la plaza de toros de Vista Alegre, reunida esta noche en Comisión Taurina, una vez conocida la noticia de que el joven espada sevillano no llega a tiempo para cumplir con su compromiso en Bilbao. Tampoco podrá estar presente ni en El Puerto de Santa María (Cádiz) ni en Tarazona de la Mancha (Albacete), donde estaba anunciado el 23 y 25 de agosto, respectivamente.

Aguado cayó lesionado al resultar cogido al entrar a matar al primer toro de su lote, de la ganadería de José Vázquez, en la corrida del pasado sábado en Gijón. El animal se lo llevó por delante y, una vez en el suelo, le pasó por encima propinándole una severa paliza, y, aunque pudo estoquear al sexto toro, el dolor en el hombro derecho empezó a ser tal que, además de Bilbao, ya se ha perdido otros compromisos de relevancia como Almería y Málaga.

Su lugar en el cartel de este jueves en Bilbao será ocupado por el mexicano Luis David, triunfador de la corrida celebrada el pasado lunes, al cortar una oreja a cada uno de los toros que lidió de la ganadería de Torrestrella. El cartel definitivo queda de la siguiente manera: Toros de Garcigrande y Domingo Hernández para Enrique Ponce, Julián López «El Juli» y Luis David.