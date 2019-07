Roca Rey, baja mañana en Pamplona

«Me da mucha lástima no poder estar este viernes en Pamplona como me hubiese gustado», así ha lamentado Roca Rey su ausencia en el festejo de mañana en la Feria de San Fermín, en el que estaba anunciado con los toros de Núñez del Cuvillo y junto a Miguel Ángel Perera y Cayetano, que todavía no conocen a su tercer compañero.

El peruano sufre una «braquialgia derecha dependiente de C7 y una tendinopatía de hombro supraespinoso con derrame», que le obligó a perderse sus citas en Soria, Burgos y Teruel, y de la que se resintió ayer en Pamplona, de donde se fue de vacío.

Todo apunta a que su sustituto se decidirá según el resultado de la corrida de esta tarde, en la que actúan Antonio Ferrera, El Juli y Pablo Aguado ante toros de Victoriano del Río.