Ronda 2019: La goyesca del cambio

La Real Maestranza de Caballería de Ronda (Málaga) fue una de las plazas sacudidas por el terremoto que supuso la inesperada baja de Roca Rey. Un seísmo que obligo a todas las ferias de agosto, septiembre y octubre a rediseñar el diseño de sus carteles, ya que la figura peruana era la base de muchas de ellas. En Ronda Roca estaba anunciado junto a Morante de La Puebla en uno de los carteles de la temporada. Ambos diestros ya actuaron en el coso maestrense el año pasado junto a Cayetano. Fran Rivera, empresario del coso malagueño, decidía mantener el mano a mano colocando en su lugar a Pablo Aguado, la gran revelación de la temporada y que hace unos días reaparecía de una lesión en el hombro.

Más allá de los nombres que finalmente compondrán el cartel de mañana en la corrida de Juan Pedro Domecq, las fechas también han sido protagonistas. La tradicional goyesca rondeña, hasta esta edición, siempre se había celebrado durante la Feria de Pedro Romero, que recuerda a uno de los precursores de la tauromaquia en el siglo XVIII. Sin embargo, este año se celebrará cuatro días antes de que empiecen oficialmente la feria, algo que no parece haber gustado a los aficionados locales, que exigen respeto a sus tradiciones o que al menos se les consulte un cambio de esta magnitud. El cambio de fechas ha hecho que el propio Ayuntamiento financie una goyesca gratuita para que se celebre algún festejo taurino durante las festividades de Pedro Romero, momento en el que la localidad reúne más gente.

Todos estos datos despertaban las dudas sobre la asistencia que luciría la Real Maestranza mañana. De hecho, ya eran muchas las voces que aseguraban que el cambio de fechas perjudicaría gravemente a la taquilla. Pero el tiempo ha acabado dando la razón al mayor de los Rivera, ya que la plaza lleva mostrando el cartel de «No hay billetes» desde hace casi una semana. Además de la 63 edición de la tradicional goyesca rondeña la empresa capitaneada por Fran Rivera ha organizado también una novillada sin picadores el día anterior y un festejo de rejones el posterior. El festejo menor estará protagonizado por los jóvenes espadas Antonio Romero, Cayetano López y Moli de Ronda, que estoquearán reses de la ganadería de Torrestrella. Mientras, en la también tradicional corrida de rejones, que ya atraviesa su 38 edición, actuarán los jinetes Rui Fernandes, Diego Ventura y Andrés Romero, que reaparece mañana tras llevar convaleciente desde su percance del pasado 17 de agosto en El Puerto de Santa María (Cádiz). El rejoneador onubense se fracturaba la clavícula y la pelvis.

Desde que se anunciaran los carteles la postura del empresario ha sido firme. Paquirri se ha limitado a recordar que él gestiona una empresa particular que no recibe ningún tipo de ayuda del Ayuntamiento. A la vez ha insistido en que su única preocupación es traer a Ronda el mejor cartel posible, que según su criterio lo debían componer Morante de la Puebla y Roca Rey –finalmente sustituido por Pablo Aguado– dos toreros que tienen calendarios muy apretados y que no habrían estado disponibles en otra fecha. Así Rivera se define como consciente de que la de Ronda es una plaza visitada el 99% por gente foránea.