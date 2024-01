Es deuda no crecimiento

Sigue el Gobierno envalentonado, con el nuevo ministro Cuerpo a la cabeza, vendiéndonos que estamos mejor que nunca. Mejor que Alemania, Francia e Italia, con una previsión de crecimiento del 1,6% para 2024 y exhibiendo unas cifras de paro que, según Yolanda Díaz, no se dan en España desde hace décadas. La realidad es que nuestro crecimiento está basado en el incremento de la deuda pública, y un PIB al alza a costa de endeudarnos no se puede considerar desarrollo sino ruina. Hemos sabido esta semana que somos ya la cuarta economía de Europa que más dinero debe, detrás de Grecia, Italia y Francia, tras superar a Portugal. Y somos cuartos, y no terceros, gracias a que una revisión sorpresiva de la Contabilidad Nacional ha permitido aumentar el PIB nominal como consecuencia de la bajada de la inflación, lo que a su vez permite que disminuya también el promedio de deuda, apenas desde el punto de vista contable. De no haber sido así, en lugar de figurar con el 109,9% de ahora, estaríamos en torno al 115%, por encima del 111,9% de Francia, entrando de lleno en el podio de los tres países que más dinero deben de la UE. Hay quienes opinan que eso da igual, porque lo importante es crecer. Crecer a base de deuda no es crecer en realidad, sino hipotecarnos, perdiendo autonomía financiera con relación a los prestamistas. Como consecuencia, cada vez somos menos soberanos y más dependientes, de manera que difícilmente nos vamos a poder oponer, cuando toque, a lo que nos exija Bruselas con relación a nuestra economía.