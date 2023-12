Algunos consejos para disfrutar de las comidas y fiestas navideñas sin acabar con algún kilo de más

Uno de los desafíos más comunes que enfrentan las personas al llegar la temporada navideña, o más precisamente, al finalizarla, es la consecuencia de haber exagerado en la comida y terminar las festividades con algunos kilos adicionales. Grandes cantidades de alimentos ricos en grasas y azúcares, horarios desordenados, interrupción de la rutina diaria, cenas abundantes y prolongadas, todos contribuyen a la sensación de hinchazón que a menudo experimentamos al concluir las celebraciones.

Afortunadamente, para cada problema, existe una solución, o al menos es muy saludable intentar encontrarla. Aunque pueda parecer sorprendente, dada la gran cantidad de tentaciones y productos que llenan las estanterías durante las festividades, es completamente posible mantener una alimentación saludable durante la Navidad.

Paz y amor en Navidad, pero contigo

Cuando se trata de cuidar el cuerpo, es fundamental entender que lo primero eres tú. Cuidarte no implica saltarte comidas debido a excesos en cantidades o azúcares, sino más bien nutrir tu cuerpo con una alimentación saludable. En este contexto, las profesoras Alicia Aguilar, directora del máster universitario de Nutrición y Salud de la UOC, y Anna Bach, directora del máster de Alimentación en la Actividad Física y el Deporte de la UOC, ofrecen algunas claves para mantener una alimentación saludable y prácticas beneficiosas que te ayudarán a controlar tu peso. Sugieren controlar las cantidades de alimentos y destacan la importancia de incluir pescado y vegetales, así como moderar las ingestas durante los días festivos.

Hacer todas las comidas

Es otra recomendación clave, ya que saltarse una comida anterior en un intento de compensar una posterior puede llevar a un aumento del hambre y, posiblemente, a un consumo excesivo. Fraccionar la ingesta diaria en cinco comidas ayuda a mantener niveles constantes de glucosa. Además, se aconseja evitar sobremesas con comida en el centro, ya que es más fácil picar algo incluso cuando estamos llenos.

Disfrutar es compatible con cuidarse

La Navidad es un período de reencuentro con seres queridos a los que no hemos visto en mucho tiempo, por lo que es recomendable saborear no solo la comida, sino también esos momentos. Comer despacio, disfrutar de conversaciones cálidas y risueñas, elegir platos con porciones pequeñas (especialmente en los postres, donde el dulce es protagonista) y considerar opciones saludables, como preparados a base de frutas, son prácticas recomendadas.

Es crucial recordar que lo que está en juego es la salud. No se trata de privarse de todo, pero tampoco de dejarse llevar por el lema de "una vez al año, no hace daño" y repetirlo sin precaución. Se sugiere intercalar comidas ligeras en días sin eventos especiales con aquellos en los que sí los hay. Además, para contrarrestar los excesos, se enfatiza la importancia de quemar calorías mediante la práctica de actividad física, y se aconseja moderar el consumo de alcohol, no superando las 2-3 copas de vino o cava entre la comida y la cena, según Aguilar.