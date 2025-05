Robert Hutkins profesor de la Universidad de Nebraska: “La clave en el desayuno está en los fermentados”

Kimchi, chucrut y kombucha no son solo tres alimentos que se han puesto de moda en los últimos años. Su popularidad no responde únicamente al boom de lo "healthy", sino a algo mucho más profundo: su impacto directo en nuestra salud intestinal y general. Y todo, gracias a los microbios.

El profesor Robert Hutkins, experto en Ciencias de la Alimentación en la Universidad de Nebraska y autor del libro Microbiology and Technology of Fermented Foods, explica que los alimentos fermentados son el resultado de la transformación de materias primas mediante microorganismos que convierten azúcares en ácidos, gases o alcohol. Esto no solo les da su sabor característico, sino que también los convierte en alimentos funcionales.

Efectos positivos más allá de la salud digestiva

La fermentación no solo mejora el sabor y la textura de ciertos alimentos, también puede aumentar su valor nutricional. Según Hutkins, este proceso puede generar vitaminas, antioxidantes y compuestos bioactivos que ayudan a reducir la inflamación, mejorar la digestión, fortalecer la salud ósea y disminuir la presión arterial.

Además, muchos alimentos fermentados contienen microorganismos vivos que, aunque pasen poco tiempo en el intestino, pueden modular la microbiota intestinal, desplazando a bacterias indeseables y favoreciendo un entorno digestivo más saludable.

Fermentados en el día a día (y en tu desayuno)

Aunque la fermentación espontánea se sigue utilizando en algunas culturas, hoy en día se utilizan cultivos iniciadores para asegurar un proceso más controlado. Como resultado se obtienen productos más estables, seguros y ricos en bacterias beneficiosas.

Para Hutkins, incluir fermentados en el desayuno es una forma simple y poderosa de cuidar tu salud desde primera hora. Desde un yogur natural con fruta hasta un poco de chucrut o kéfir, estos alimentos pueden formar parte de una dieta equilibrada, sin necesidad de recurrir a suplementos costosos.

¿Y los riesgos?

Según el profesor, los alimentos fermentados son seguros para la mayoría de las personas. "Se han consumido durante milenios en prácticamente todas las culturas del mundo", afirma. Aunque existen algunas excepciones individuales, en general todos podemos beneficiarnos de sus propiedades si los incorporamos de forma habitual.