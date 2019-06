Amazon cancela 'Sneaky Pete' tras tres temporadas

Después de la emisión de tres temporadas, Amazon ha decidido cancelar 'Sneaky Pete', tal y como ha comunicado The Hollywood Reporter.

Amazon ha decidido poner fin a 'Sneaky Pete' después del lanzamiento de sus últimos capítulos el 10 de mayo. Pero no es la única serie que la plataforma ha decidido retirar, también 'The Tick' y 'The Man in the High Castle' que se despedirá tras la cuarta entrega.

Amazon no ha dado a conocer las razones de su cancelación, no se ha hablado de datos de baja audiencia ni ha habido un motivo oficial. Acabar con 'Sneaky Pete', es una noticia que ha llamado la atención de los espectadores, ya que la directora de Amazon Studios, Jennifer Salkem, habló de esta serie como una de las mejores ofertas de su plataforma, que fue por lo que decidieron renovarla por una segunda entrega.