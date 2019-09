El Teatro Microsoft de Los Ángeles ha acogido esta madrugada la ceremonia de entrega de los galardones de la 71 edición de los Premios Emmy, los más importantes de la Televisión. Estos son los principales galardonados:

LISTA DE GANADORES:

Serie dramática: "Game Of Thrones"

Serie de comedia: "Fleabag"

Dirección en serie dramática: Jason Bateman - Ozark

Actriz protagonista en serie dramática: Jodie Comer - Killing Eve

Actor protagonista en serie dramática: Billy Porter - Pose

Actriz de reparto en serie dramática: Julia Garner - Ozark

Actor de reparto en serie dramática: Peter Dinklage - Game Of Thrones

Guion en serie dramática: Jesse Armstrong - Succession

Dirección en una serie de comedia: Harry Bradbeer - Fleabag

Actriz protagonista en una serie de comedia: Phoebe Waller-Bridge - Fleabag

Actor protagonista en serie de comedia: Bill Hader - Barry

Actriz de reparto en serie de comedia: Alex Borstein - The Marvelous Mrs. Maisel

Actor de reparto en serie de comedia: Tony Shalhoub - The Marvelous Mrs. Maisel

Guion en serie de comedia Phoebe Waller-Bridge - Fleabag

Miniserie: Chernobyl

Dirección de una miniserie o película: Johan Renck - Chernobyl

Actriz protagonista de una miniserie o película: Michelle Williams - Fosse / Verdon

Actor protagonista de una miniserie o película: Jharrel Jerome - When They See Us

Actriz de reparto en una miniserie o película: Patricia Arquette - The Act

Actor de reparto de una miniserie o película: Ben Whishaw - A Very English Scandal

Guion de una miniserie o película: Craig Mazin - Chernobyl

