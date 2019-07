La última Navidad con "Velvet"

Después de triunfar por todo lo alto con «Velvet», un proyecto de Bambú Producciones para Antena 3, ha llegado el final de «Velvet Colección», su continuación emitida en Movistar+.

Tras cancelarse la tercera temporada, decidieron cerrar la trama con un especial de navidad, un episodio de 80 minutos. A pesar del magnífico guión de este final, según las palabras del reparto, también les habría gustado despedirse de las galerías con una temporada de mayor duración. «Cuando me dijeron que no habría tercera temporada fue un poco «shock», porque temía no poder despedirme de mi personaje. Además, con una nueva entrega habríamos tenido más tiempo para contarlo de otra manera», ha confirmado Fernando Guallar, a lo que Marta Hazas ha añadido que «hay historias de los personajes secundarios que se han quedado más en el tintero». Ante esto, Toni Agustí ha confesado que le hubiera gustado poder desarrollar más el personaje de Julián. A pesar de ello, el elenco coincide en que los espectadores van a poder ver un final muy acertado. Según Javier Rey «han clavado el final». La actriz que interpreta a Clara ha manifestado su aprobación respecto a la respuesta de su compañero, y pareja en la serie: «Creo que este cierre va a contentar a todos, porque es como el final deseado por todo el mundo». Sobre el adiós de esta ficción, Guallar se ha mostrado muy contento con la trayectoria que ha tomado su personaje: «Sergio se despide de una manera inesperada, han apostado por otro camino y han dejado a un lado lo amoroso». El actor, muy agradecido, ha confesado que el poder participar en esta producción le ha cambiado la vida, y le ha permitido crecer como profesional.

Sobre el reencuentro con los protagonistas de «Velvet», Miguel Ángel Silvestre y Paula Echevarría, en este episodio con el que dirán adiós a las galerías, el elenco, formado por Marta Hazas, Javier Rey, Adrián Lastra y Llorenç González, se ha mostrado muy emocionado: «Vernos a todos juntos otra vez en las galerías de Madrid, como al principio, ha sido muy emotivo», ha afirmado Hazas.

Todos están de acuerdo en que van a añorar volver a interpretar a sus personajes: «Voy a echar de menos esa sensación de sentirme Jerry Lewis al ponerme las gafas y vestirme», ha revelado Agustí. Mientras que Marta Hazas aclara que echará en falta el «ir a trabajar y no sentir que llega a un instituto nuevo», ya que identifica las galerías como su «casa». «Ojalá conseguir otro personaje tan bonito y con tanto éxito como este, que ha traspasado fronteras», desea la actriz. Además, se muestra apenada al tener que despedirse de Clara, su papel en «Velvet Colección»: «Para mi fue un sueño el poder interpretar a un personaje femenino de los años 50 tan potente, es oro». Todos concuerdan en que «Velvet» «es una serie muy familiar», ante lo que Adrián Lastra ha querido recalcar que «hay una energía que no se va a volver a repetir, nunca ha habido ningún mal rollo entre los miembros del equipo». «Me da pena despedirme de mis compañeros porque todos tienen unas agendas de ministros y es imposible vernos», bromea Javier Rey.

Un adiós definitivo

Gustavo Ron, el director de «Velvet Colección», ha dejado claro que la serie ha terminado para siempre: «Es bonito cerrarlo ya, porque sino nos vamos a encontrar con que seguimos haciéndonos mayores y representando papeles que son para otra generación». Además, ha querido tranquilizar a los fans y ha prometido que se van a cerrar muchas cosas que los seguidores echaban de menos. Debido a que este especial es una apertura de recuerdos que permitirá al público despedirse de Rita, personaje interpretado por Cecilia Freire, que aprecerá en «flashbacks». Ron ha desvelado que el reencuentro se debe a que hay un evento que afecta a las galerías por el cual todos tienen que venir a Madrid, donde todo comenzó.