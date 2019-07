La verdadera historia de Parchís: Sexo, drogas y explotación

No es fácil vivir el mejor momento de tu vida cuando tienes 14 años, estábamos en una nube». Esta frase, que toma visos de sentencia, la pronuncia Tino, uno de los componentes del grupo, en los primeros minutos de la producción «Parchís: el documental», que ya está disponible en Netflix. Entre 1979 y 1983, el grupo infantil –formado por Yolanda (la ficha amarilla), David (el dado), Tino (la roja), Gemma (la verde), Óscar (primera ficha azul) y Frank, que le sustituyó– era el perejil de todas las salsas: grabaron más de quince discos, que rápidamente se situaban en la lista de los más vendidos, y rodaron siete películas. Desde su aparición en el programa «Aplauso», en octubre de 1979, se subieron a la ola de la fama sin saber surfear. Y eso que Tino, el que enloquecía a las adolescentes, no las tenía todas consigo: «Después de hacer la prueba, oí decir a uno de ellos: ''Canta bien el tío... ¡lástima que sea tan feo el cabrón!».

Vidas de estrellas de rock

De repente, la vida cambió para estos chavales. Yolanda recuerda que «en el colegio me llevaban de clase en clase, me subían a una silla y decían: ''¿Veis a esta chica? Pues pronto saldrá en la tele''». Y empezó la locura: trajes a medida, jets privados, estancias en hoteles de Las Vegas... todo al servicio de una maquinaria en la que se llegó a entregar un cheque de 6.000 euros a un presentador, del que no se dice el nombre, para que les promocionase. A eso había que añadir cientos de entrevistas, jornadas maratonianas grabando discos y giras de hasta cuatro meses. «No hay que caer en el paternalismo. Tampoco hemos querido transmitir a los espectadores: ''Mirad a estos pobres chicos que lo tuvieron todo y se quedaron en nada''. Ellos están satisfechos porque vivieron algo alucinante, pero les explotaron» explica Daniel Arasanz, el director del documental. El éxito en España se quedó en una anécdota comparado con lo que les sucedió en México y Argentina. Rompían las costuras de los auditorios y los campos de fútbol ante la avalancha de fans que querían verlos en directo. Sin embargo, en la trastienda se vivían algunos episodios truculentos. En el documental, el director Joaquín Oristrell, el primo de Yolanda, dice que «aquellas fiestas en la piscina no eran gominolas precisamente lo que se consumía» y añade que «Yolanda era el objetivo de algún empresario y tenía que protegerla». En ese sentido, Arasanz señala que «se movían en un entorno adulto que no era el más adecuado para ellos y gestionaban su carrera como si fuesen un grupo de rock».

A final de 1983, el grupo se empieza a descomponer con la marcha de Tino, el principio del fin. La historia de Parchís es lo más parecido a ver cómo cinco niños se deslizan lentamente por un precipicio sin que nadie se haga responsable de su caída. A pesar de todo sobrevivieron, aunque no artísticamente.