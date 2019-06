"Problemas del primer mundo", el humor más gamberro

La plataforma digital de Atresmedia para el público joven, Flooxer, tenía ganas de echar el lazo a Victoria Martín y Nacho Pérez-Pardo, los responsables del canal de YouTube «Living Postureo», que cuenta con más de 60.000 suscriptores. Ambos están combatiendo desde un humor sin filtros la impostura y esa obsesión por mostrar cómo somos felices y tenemos una vida envidiable incluso cuando dormimos... En definitiva, como dice Pérez-Pardo, « de lo que se trata es de poner en evidencia la estupidez humana». El afán de Flooxer para que formasen parte de su camada de nuevos talentos ya ha tomado cuerpo: bajo el nombre de «Problemas del tercer mundo» se reirán de esas naderías que provocan tanta angustia a algunos «millenials» y a otros que todavía no han superado la edad del pavo aunque tengan más de 30 años. Aquí van algunos ejemplos: cómo gastarse la paga en una tostada de aguacates muy molona y que uno se quede sin batería antes de subirlo a internet en una suerte de «MasterChef» casero, hacerse una fotografía en la puerta de «El Rey León» y no tener dinero para compar una entrada o aquel fanfarrón que se pavonea de que es el máximo responsable de una «startup» que lo está petando mientras sigue durmiendo en el sofá de la casa de sus padres.

«Problemas del primer mundo» es un programa «transmedia». Dicho de otra manera, los capítulos, que se estrenan este domingo, se podrán ver en Flooxer, a través de Atresplayer, y escucharse en Europa FM. A partir del 28 de junio, el canal de TDT Neox emitirá una edición especial. «Es algo singular que las tres marcas juveniles se hayan implicado en este proyecto», afirma Luis León, el coordinador de canales temáticos de Atresmedia.

Contenidos complementarios

Tanto él, como Fran Pomares, en representación de Europa FM, y Emilio Sánchez, director de Flooxer, precisaron que los contenidos en cada medio serán complementarios. «No será un refrito, cada uno tendrá entidad propia», dice León. En la emisora se hará una versión radiofónica y se crearán una «playlist» con las canciones preferidas de los invitados que acudan al programa. Cada entrega, de un total de seis, tiene una temática: la belleza y el culto al cuerpo – «esa que se empeñan en mostrar los ''influencers'' suele ser una imagen distorsionada», dice Martín–, el dinero, las redes sociales, las mascotas, la vejez o la fama. Sobre el submundo de las redes sociales, plagado de insultos y amenazas, Martín tiene una opinión contundente: «La gente tiene muchas ganas de enfadarse, algo que me parece agotador, y crean una ficción que no se corresponde con la realidad. Y lo peor de todo es que tiene consecuencias: no tenemos potestad sobre lo que escribimos. Los ''haters'' –criticones profesionales– pueden conseguir que te echen de tu trabajo con total impunidad». Pero, incluso sacan punta de este problemón para abordarlo desde un comentario chistoso que puede ser catártico.

Referente para el público más joven

Flooxer quiere reforzar su ascendencia entre los jóvenes. Además de ofrecer las mejores series y el entrenimiento más rompedor, tienen algunos de los «youtubers», «influencers» y cómicos más destacados como Wismichu, Soy una Pringada, Enrique San Francisco y los formatos «Follow San Francisco» y «Fuera de mi cuarto», entre otros.