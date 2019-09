Yolanda Ramos: “Antes de MasterChef sabía cocinar, ahora no”

Desde que participó en “Tu cara me suena”, en Antena 3, y en “Paquita Salas” -su personaje de Noemí Arguelles es de lo mejor de la serie”, Yolanda Ramos se enfrenta a un nuevo “talent”, “MasterChef Celebrity”, que se estrena esta noche en La 1. La actriz, conocida por su vis cómica, también arrancó la carcajada de los periodistas que la entrevistaron en el FesTVal. Ramos no dudó en aceptar por una cuestión meramente crematística. “Cuando me llamaron, pregunté: “¿Cuánto pagan” y me dije; “Uy, uy, vale”, dice la actriz que también reconoce que no estaba muy animada a participar en otro “talent”, “aunque después de ver a Cayetana Guillén Cuervo y Fernando Tejero saqué la conclusión de que era un programa serio”. De su experiencia en el programa comenta con sorna: “Antes de “MasterChef Celebrity” sabía cocinar, ahora no”. Ante una frase tan contundente precisa que “yo cocinaba mis cositas, pero aquí el nivel de exigencia es muy alto, por lo que me di cuenta que no sabía”. Y eso que su pareja tiene un restaurante, “pero pasamos allí solo para comer”. Del jurado formado por Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera comenta que “presentar tu plato ante ellos, con esas caras tan serias me recordaba a la tensión que se vive cuando te encuentras con un ex novio que te dejó, tu padre cuando te reñía o aquel profesor me tenía manía”.

Lo que no quería era dar el espectáculo en el “talent” por lo que “todo lo que tenía que llorar en las grabaciones preferí llorarlo en casa porque me daba mucha vergüenza hacerlo ante las cámaras”.

Sobre la posibilidad de que haya un “spin off” de su personaje en “Paquita Salas”, Noemí Arguelles, Ramos no cierra las puertas: “No lo descarto, pero creo que ese personaje está concebido para estar en el universo de Paquita, aunque tengo que reconocer que me encantaría”.