Cuando termine la cuarentena, descubre la grandeza de Tenerife

Este año toca quedarse en España y descubrir sus maravillas.

Cuando empecé a vivir en Tenerife, tuve la impresión de que era pequeña. Pensé que si todo estaba rodeado de agua, en pocos días terminaría por conocer la isla al completo. El saber que podía ir y venir en coche, el mismo día de un extremo al otro, me causó cierto desasosiego y más cuando se nace en la Ciudad de México. Había dejado Madrid después de vivir allí más de dos décadas, que aún no siendo una ciudad tan grande como el lugar en donde nací, es imposible recorrerla toda en solo un día. Vivir en una isla me impresionaba, pero al final, no es lo que parece. Conocerla parece sencillo pero no lo es. Tener amigos es uno de los mayores tesoros que ofrece la vida, esos amigos a los que llamas, después de varios años y que siempre están allí, felices de escucharte y de compartir contigo sus lugares favoritos, no tiene precio. Es una fortuna poder recorrer hoy y de su mano, sus rincones secretos y favoritos.

Amigos tesoro

En un almuerzo de prensa en Santa Cruz, tuve la suerte de tener a mi lado a Juan Manuel Pardellas, en aquel momento era el corresponsal para El País en Canarias. La conexión entre colegas fue inmediata. Nunca olvidaré el primer día que me llevó a comer pulpo, creo recordar que era yendo de las Ramblas hacia Las Teresitas. Tengo y tendré siempre la emoción de aquel momento, era la primera vez que comía con un tinerfeño que me llevaba a uno de sus sitios favoritos. Sentir su cercanía aún habiendo transcurrido algunos años es precioso. Da igual los cambios que de la vida, Juan Ma sigue siendo él. A Lola Rodríguez de Azero, la entrevisté para la revista Canarias 7. Me impresionó su capacidad como esposa, madre, hija y mujer emprendedora. Guardo el grato recuerdo de haber entrado por primera vez a la casa de una familia tinerfeña. Su espíritu inquieto, lejos de ralentizarse es ahora aun más creativo. Una de sus nuevas empresas es Sendaecoway, siempre con su anhelo personal de acercar a los visitantes a Tenerife. Una empresa de turismo sostenible. Y durante estos días de confinamiento ha decidido abrir SmartLinking una plataforma digital “uniendo la visión de mis talentosos y diversos amigos alrededor del mundo sobre la situación increíble e histórica que estamos viviendo por el COVID19. Navegando en nuestra red, vamos a escuchar a empresarias, ilustradores, políticas, ejecutivas de la FAO, artistas, investigadoras, tanatólogas, emprendedores en serie, y activistas, entre otros, que nos contarán cómo están viviendo esta situación en sus países de residencia.

“Cada fin de semana es una aventura” así lo define Lola " Haber nacido en un lugar que sabes que nunca vas a terminar de conocer del todo, es vivir en un constante viaje" Lola dice que ante la pregunta familiar ¿qué hacemos hoy? la describe tal cual : "se convierte en una planificación comparable con la de las vacaciones que emprende un europeo una vez al año”.

Las dudas que se plantean en la familia cada fin de semana son geniales - “Antes de pasar un día de playa en Tenerife, hay que enfrentarse a una difícil elección: ¿playa de brillante arena negra?, ¿playa de doradas y finas arenas?, o ¿baño en los famosos charcos de Tenerife donde el azul océano atlántico azota con fuerza la piedra negra de la lava?”

Lola es la feliz y ajetreada, madre de cuatro hijos “ mi marido y yo hacemos auténticos malabares para que los planes encajen en los gustos de todos; misión casi imposible si tenemos en cuenta que las edades van desde los 8 de la pequeña Lola, hasta los 23 de nuestro hijo mayor. Pero, nuestra isla no nos defrauda, y siempre terminamos triunfando con planes diferentes y redondos para todos”

He aceptado la invitación de viajar por la isla con Lola Rodríguez de Azero y su familia y también la de Juan Manuel Pardellas, dos planes diferentes para todo tipo de gustos.

La playa del Bollullo en el Norte de la isla con su familia

Para un plan hoy… “me los llevaría a todos ustedes conmigo a la playa del Bollullo en el Norte de la isla. La salvaje playa del Bollullo sorprende a todos con un paisaje de otro planeta. El plus que ofrece un día en este lugar es, que la bajada por la costa es un paseo de unos 10 - 15 minutos que te regala unas vistas que te obligarán a sacarte mil selfies, eso sí, la mala noticia es que luego ¡hay que subir!. Una vez arriba hay, entre las plataneras, algún guachinche que conseguirá que te olvides del esfuerzo y repongas fuerzas entre cervezas frescas y los mejores platos de la sabrosa comida canaria”

Los senderos favoritos de Juan Manuel

Para el primero o segundo día, me quedo con “el Sendero de los Sentidos” que inicia en La Cruz del Carmen. Un camino apto para personas con movilidad reducida que transcurre por un antiguo camino real que unió los pueblos de Anaga con la ciudad de La Laguna. Caminado por este sendero, olerás, tocarás y mirarás diferentes signos sensoriales durante el recorrido. Otro super apetecible, que es el de San José de los Llanos. Un recorrido que el punto de partida es desde la plaza del mismo nombre, para ascender después por la Calle Brisas del Teide adentrándose en el pinar, parte de su recorrido es el paso por el canal de Vergara y las faldas del Pico de las Flores.

Pero me salta la duda si lo que quiero hoy es caminar por el Parque Nacional de Las Cañadas del Teide, una maravilla de la naturaleza, lo que encuentras allí tan cerca, es único, como el estratovolcán Teide-Pico-Viejo. Subir al teleferico merece la pena, las vistas y la experiencia son muy especiales.

Visitar Taganana, allí en el barrio más antiguo de Santa Cruz de Tenerife, se puede aprender mucho sobre los guanches, su origen según los historiadores, viene de las tribus beberberes . Cuando los españoles, bajo la bandera de la Corona de Castilla, iniciaron la conquista de Canarias, las islas estaban habitadas por ellos. Vivían en cuevas naturales y se dedicaban a la agricultura y a la ganadería.

¿Que lo que estamos deseando en embelesarnos con paisajes únicos? Vámonos directamente a la Punta de Teno, impresionantes acantilados, valles, islas bajas, zonas boscosas de laurisilva así como magníficas muestras de arquitectura tradicional. Tenerife si algo tiene son cambios permanentes de paisajes, pasando en pocos kilómetros de las retamas y las tabaibas a las imponentes palmeras y sus impresionantes dragos.

Pero como el agua en Tenerife, atrae siempre como un imán, podríamos combinar sendero con mar, para ello tenemos que ir al Caserío de Masca, sus casas dibujan los barrancos mas hondos en la isla. El plan es perfecto, se camina descendiendo hacia la playa de Masca y en la playa, nos ponemos el traje de baño y al agua, ya sea en barco o haciendo kajak , se puede navegar entre delfines pasando por el sobrecogedor Acantilado Los Gigantes.

Tenerife no se acaba nunca, doy fe.

En Canarias se preocupan y mucho por la sostenibilidad. Aún siendo un destino turístico deseado por todo el mundo, los ecotravellers pueden encontrar en esta isla su espacio, huyendo del turismo de masa que ahora más que nunca, la humanidad entera lo necesita. Sendaecoway nació para ofrecer turismo de autor, creando experiencias muy específicas y protegiendo a toda costa el ecosistema.

Snorkeling en los Acantilados de El Palmar

Un avistamiento de tortugas y de mantarayas suena delicioso. Empaparnos sobre la fauna marina autóctona de la mano de expertos haciendo snorkel parece un sueño. Pero es real, ellos nos pueden llevar a contemplar a estos impresionantes ejemplares.

La capital de Tenerife, Santa Cruz, es una ciudad tranquila. En sus parques y jardines y el buen tiempo en general durante todo el año, el lujo es sentarse en una de sus bancas y sentir paz, sentirse vivo rodeado de vegetación y calma.

“Santa Cruz es una ciudad que sorprende por su tranquilidad, y a su vez por una silenciosa propuesta de jardines, paseos, cultura, lugares con encanto, centros de referencia de rabiosa modernidad y zonas de restaurantes con encanto de otros tiempos, un Carnaval que hasta que no se vive no se entiende. Una ciudad que acoge, amable y que no puedes dejar atrás sin pasear una de sus joyas y que es mi favorita; la exposición de esculturas en la calle. Las ramblas de Santa Cruz y el parque García Sanabria nos regalan el paseo del arte más increíble” Así describe su ciudad Lola. En 1973, Santa Cruz se convirtió en un museo abierto con su I Exposición de Escultura en la Calle. En 1994, se realiza una segunda edición de la exposición, incluyendo nuevas esculturas a la muestra. Algunas de las piezas que permanecen aún hoy en las calles de la ciudad están firmadas por autores de primera fila internacional como Joan Miró, Henry Moore, Óscar Domínguez o Martín Chirino. Si además, coincide que puedes disfrutar de una visita guiada te sorprenderá doblemente descubrir la historia que hay detrás de este hito de la ciudad. ¿Un lugar mágico para tomar algo en la ciudad?, el entorno mágico de la Plaza de San Francisco, se te olvidará si estás en Tenerife o en alguna ciudad colonial de centro américa"

Podría seguir y seguir hasta el anochecer, escribiendo miles de caracteres más sobre Tenerife, siento que me falta todo por contar, no dejar de mencionar los atardeceres. Para decirle hasta mañana al “Rey Sol”, vámonos a Bajamar, al Sauzal ( el Mirador de la Garañon o Los Lavaderos) y si quieres otro más, ve a la Montaña de Samara a las faldas del Teide.

La parte gastronómica es otro de los tesoros de Tenerife. Si vamos al Trasmallo en Garachico a comer un pescado típico con papas arrugadas, vamos a querer volver muy pronto. Si buscas carne deliciosa no perderse El Campo en Tacoronte . Para los amantes de los calamares a la romana obligada visita a Casa Min en el Puerto de la Cruz y un sitio ideal para soñar con volver a Tenerife tomando café con vistas al océano vamos a Melita en Bajamar.

