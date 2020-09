Four Seasons Madrid: Así abre hoy el hotel más lujoso de la capital

La pandemia del coronavirus ha provocado que el motor de la industria turística vaya a ralentí, pero no ha conseguido que eche el freno del todo. Buen ejemplo de ello es la ansiada apertura, este viernes, de un nuevo hotel de lujo en el kilómetro cero de la capital. Y no se trata de un establecimiento cualquiera, sino del primer Four Seasons que aterriza en nuestro país: Four Seasons Madrid.

Después de un intenso y meticuloso trabajo de restauración que ha llevado varios años, el buque insignia del Centro Canalejas (compuesto de siete edificios y 7.895 metros cuadrados de fachada restaurada) ya es una realidad al servicio del huésped más exigente, por supuesto con todas las medidas de seguridad frente a la Covid-19, donde también se encuentran 22 residencias privadas Four Seasons y la Galería Canalejas, fusionando gastronomía y arte a partes iguales, pues se han restaurado más de 17.000 elementos ornamentales que ahora vuelven a decorar el complejo dejando boquiabierto al viajero.

Un gran vestíbulo da la bienvenida a los visitantes que llegan al hotel, un espacio que irradia serenidad y elegancia por sus cuatro costados, en un ambiente de lujo sofisticado pero sin estridencias. Desde él, como si de una coqueta ciudad se tratara, los huéspedes pueden acceder a las 200 habitaciones y suites, entre ellas una espectacular suite Royal con forma triangular, techos de doble altura y numerosos detalles históricos.

Tres restaurantes y el spa más grande de España

Pero lo cierto es que parte del encanto de Four Seasons Madrid está también fuera de sus alcobas. Y para muestra, un botón, con su excepcional spa de 1.400 metros cuadrados, el más grande de toda la capital y también de nuestro país, distribuido en cuatro niveles y coronado con una piscina cubierta iluminada por el cielo, y un gran solarium-terraza con vistas a los tejados y azoteas de la ciudad.

Y si su spa es una visita obligada, más aún lo es probar su completa oferta gastronómica, donde todas las miradas se las lleva el chef Dani García que presenta su renovado proyecto bajo el nombre de “Dani”, un nuevo concepto gastronómico que destaca por estar en un escenario incomparable: una azotea única imaginada por el aclamado diseñador con sede en Londres y Nueva York , Martin Brudnizki. Esta vibrante y dinámica basserie, con un toque sofisticado, permite a los huéspedes locales e internacionales reencontrarse con la cocina andaluza y disfrutar de las asombrosas vistas panorámicas durante el día y la noche, tanto en el interior como en su terraza.

Tampoco defrauda Isa, un gastrobar que continua la tendencia de las tapas pero con sabores asiáticos acompañados de cocteles de autor, el plan perfecto.

¿Cuánto cuesta dormir en Four Seasons Madrid?

La habitación más pequeña con la que cuenta el hotel es de 45 metros cuadrdos, mientras que para otorgar las cinco estrellas de las que presume este alojamiento, la dimensión mínima es de 17 metros cuadrados, así como otros cinco metros cuadrados de baño. En este escenario, las habitaciones van desde los 550 euros a los 20.000 euros noche. Una de ellas es la Suite del despacho que fue de Mario Conde, la cual se mantiene prácticamente intacta, de hecho, el suelo es el original.