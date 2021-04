A pesar de la pandemia, Madrid no para y con toda la seguridad que ahora corresponde es posible salir y disfrutar con planes vibrantes. De hecho, el próximo puente de mayo, es decir, del 30 de abril al 2 de mayo, Only YOU Hotel Atocha propone nuevas experiencias singulares y efímeras para alegrar este próximo fin de semana largo. Es el caso del denominado rastrillo de antigüedades en el que Astrid y María, los artífices de «Arquitectura del Orden», llevan meses dedicándose a organizar unos saldillos de antigüedades muy especiales. Normalmente toman una gran casa y se encargan de «vaciarla» durante dos días de ventas in-situ. En esta ocasión, por primera vez en un hotel, el contenido de varias casas estará disponible junto con otras piezas de decoración y eventos del propio hotel, que saldrán a la venta en este simpático formato «market». El evento se desarrollará en el patio y salones del hotel, y es preciso reservar fecha y hora a través de la web onlyyouhotels.com para asegurar las medidas actuales. Además, los asistentes podrán desayunar a la carta en el hall del hotel o disfrutar del concurrido brunch en la terraza de Sép7tima o por qué no, de un cóctel y atardecer en esa misma terraza.

Otro atractivo plan que bien merece la pena apuntar en la agenda es el que tendrá lugar los días 1 y 2 de mayo en Only YOU Hotel Atocha, donde el equipo de Roberto Castán acercará su formato de «La vermutería Pop Up» junto con la marca St. Petroni. En concreto, se alojarán durante dos días en el hall del hotel, convirtiendo este espacio en el lugar perfecto para degustar esta costumbre tan madrileña. Entre las 13 y las 16 horas, una cita con el mejor vermú, acompañado de todo tipo de aperitivos: Gildas, banderillas, berberechos con salsa, patatas chips con salsa o patatas bravas, aceitunas, mejillones, almejas o navajas en conserva o al vapor. La música, como siempre, estará presente en la propuesta y vendrá de la mano de Nick&Nora Dj´s.

Pero eso no es todo, ya que adicionalmente el hotel ofrecerá sus propuestas habituales y también abiertas al público local, como sus desayunos, su famoso brunch o el servicio de coctelería y cenas en la terraza. No en vano, Only YOU Hotel Atocha se ha convertido, por méritos propios, en un referente innovador en el concepto hotelero de la capital madrileña, aunando a la perfección la filosofía de hotel boutique con las últimas tendencias de espacios lifestyle de las grandes ciudades cosmopolitas. Más información en la página web www.onlyyouhotels.com y en el teléfono 910 052 746.