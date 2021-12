Montaña invernal o infernal, en parte depende de ti

Las primeras nevadas del otoño han asomado desde hace unos días. Lo cierto, es que nos encontramos con una gran cantidad de nieve, incluso para la época del año en la que estamos, y ya hemos visto como algunas estaciones de esquí se han apresurado a abrir sus instalaciones.

Además, hay una sensación que flota en el aire y que parece que todos estemos deseosos de nieve. Es comprensible si tenemos en cuenta que el pasado año las estaciones tuvieron que cerrar por culpa de la pandemia.

Hablando de ella, se ha experimentado un incremento importante de personas que han decidido estar más en contacto con la naturaleza, y por ello, el número de senderistas ha crecido considerablemente. Y ahora con la llegada del frío y de la nieve, seguramente también habrá una “explosión” por los deportes de invierno. Y no solo me refiero al esquí alpino, si no más bien a actividades invernales como el esquí de montaña, las excursiones en raqueta de nieve o la escalada en hielo… entre otras.

Cara norte del Cadí. FOTO: La Razón La Razón

Hemos de tener en cuenta que la montaña es salvaje y se rige por sus propias normas

Esto nos obliga a estar entrenados y sobre todo formados. Ahora en invierno también, porque se suma un peligro que cada año se lleva vidas por delante. Me refiero a los aludes.

Hace unas pocas semanas la FEEC (Federación de Entidades Excursionistas de Cataluña) organizó unas jornadas formativas muy interesantes sobre seguridad en la montaña, donde se centraron en 4 grandes bloques: (1) nivología impartido por Oriol Mestre de ECAM, (2) interpretación del boletín de aludes, por Santi Manguan de ICGC, la meteo en la montaña invernal por Pere Esteban del Servicio y por último los efectos del frío en el cuerpo de la mano del doctor Iñigo Soteras.

Todas estas charlas las podéis ver en el canal de la FEEC en YouTube.

Para todos aquellos que queráis iniciaros en estas actividades invernales, os recomendamos que además de leer/ver las recomendaciones que se pueden encontrar en las distintas federaciones de montaña, también participéis en la gran variedad de cursos que se imparten tanto por parte de las federaciones como de los clubs de montaña. Muchos están haciendo esfuerzos para que cada vez estemos más y mejor formados, con el objetivo de reducir los accidentes.

Además, una muy buena opción para familiarizarse con la montaña es la contratación de un Guía de Montaña. Es una magnífica forma de ir más seguros y que nos permitirá disfrutar más de la experiencia. Además, también nos permitirá aprender.

Cuando realizamos cualquier actividad en la montaña, en cualquier época del año es muy importante planificarla bien.

Y parte de esta planificación consiste en estar muy pendientes de los partes meteorológicos, que nos informarán de las condiciones en la montaña. No solo hay que estar pendiente de si puede nevar, si no también de la temperatura, visibilidad, riesgo de aludes, viento…

Afortunadamente, hoy en día disponemos de mucha información, y de fuentes serias. En Cataluña, por ejemplo, podemos consultar el parte de montaña que publica METEOCAT (Servicio Meteorológico de Cataluña), conocido como METEOMUNTANYA. Aquí encontraremos la predicción de las principales cimas de Cataluña, así como la predicción en la montaña. Son unos partes muy útiles, a la hora de planificar nuestras actividades. También encontremos el boletín de peligro de aludes (BPA), realizado por el ICGC (Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña) y el METECAT. Consultar estos boletines es fundamental.

Interior de Montanyà, tienda especializada en alpinismo FOTO: La Razón La Razón

Por otro lado, también es muy importante dentro de nuestra planificación ir bien equipados. Para cada actividad deberemos tener en cuenta el material que vamos a necesitar. En este aspecto, también hay gran cantidad de opciones y oferta para los que quieran iniciarse en la montaña invernal. Es muy recomendable acudir a las tiendas especializadas, que nos podrán asesorar de todo el material que se necesita en cada actividad. Tiendas especializadas como Barrabés, Vertic Outdoor en Barcelona, o la muy especializada en alpinismo Montanyà en Vic están para asesorarnos.

Y por supuesto es muy importante estar federados, que nos permitirá disfrutar de muchas ventajas, además de disponer de un seguro en caso de accidente, como participar en distintas formaciones o descuentos en estaciones de esquí u otros servicios.