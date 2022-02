Estos son los mejores museos del vino en España

El mundo se divide en dos tipos de personas. Los que saben de vino y los que no. A los que no saben de vinos no suele irles demasiado bien. Beben todo tipo de brebajes bárbaros que hinchan la tripa o sacan nuestro lado más violento o que provocan cualquier tipo de faena. Cuando este grupo de individuos finalmente se deciden por beber vino, entonces, desastre, porque probablemente pidan el vino equivocado para la ocasión o incluso un vino cuya calidad-precio simplemente no merece la pena. Debe ser durísimo vivir en un mundo sin vino.

Este artículo va dirigido a las pobres almas penitentes, que poco a poco comprenden su error y que ya se han decidido a caminar en la dirección correcta, hacia el vino, hacia la sangre de Baco y de Osiris y de Jesús y de Mitra y de tantos dioses más. Una visita a los mejores museos del vino en España quizá les aporte la información necesaria para situarse en el grupo adecuado.

Museo del Vino de Málaga: con más de ochocientos metros cuadrados albergando la zona expositiva y de interpretación, muestra más de 400 piezas antiguas de calidad cromolitográfica. Este museo ofrece además un amplio recorrido por la Historia, la geografía del vino y la viña en las zonas de producción vitivinícolas de la D.O. Málaga, y de los blancos, tintos y rosados de la D.O. Sierras de Málaga.

Museo Vivanco de la Cultura del Vino: Está considerado como uno de los mejores museos vinícolas del mundo, nacido con el objetivo de educar, divulgar e interactuar con el vino como elemento civilizador. El Museo cuenta con una superficie amplia de 4.000 m2, que incluyen cinco salas de exposición permanente, una sala de exposiciones temporales y, en su parte exterior, el Jardín de Baco, una colección de vides que cuenta con más de 220 variedades de todo el mundo.

Museo del Vino Bullas: La exposición presenta, de forma didáctica, todos los procesos seguidos en la elaboración del vino, diferenciando claramente entre procedimientos tradicionales y actuales. Además, desarrollan periódicamente una programación alternativa de exposiciones vinculadas al mundo del vino y a aspectos etnográficos relacionados con las tradiciones del municipio.

Museo del Castillo de Peralada : aquí encontraremos una gran exposición de 750 objetos relacionados con la cultura del vino, fechados desde el siglo XIV, con precedentes de la antigüedad, y está ubicado en una parte de las antiguas bodegas de los frailes carmelitas. El museo del vino ocupa cuatro salas instaladas a mediados de los años sesenta por Manolo Muntañola, uno de los mejores interioristas barceloneses del siglo XX.

Museo del Vino de Cangas de Narcea: El lagar de Santiso se trata de una bodega tradicional donde ya no se elaboran vinos pero donde se explica el proceso de elaboración del vino por la sociedad tradicional. La duración de la visita es de unos 20-30 minutos aproximadamente.

Centro de Interpretación del vino y la sal Chiclana: tanto el vino como la sal han sido fundamentales en el desarrollo social, económico y urbanístico de Chiclana desde su origen fenicio, pero, especialmente, desde el siglo XVI hasta finales del siglo XX. Este centro de interpretación conduce al visitante por un recorrido que cabalga entre el mar y la tierra, dos elementos fundamentales para comprender la influencia del vino en esta localidad gaditana.

Museo Esteban de la Rosa : desde que Esteban de la Rosa comenzó a coleccionar objetos relacionados con el vino, este museo ha reunido más de 47.000 botellas diferentes, datadas desde 1730 hasta nuestros días. Dispone de más de 500.000 etiquetas diferentes; Utensilios, aperos de labranza, vasijas de Neolítico y demás objetos relacionados con el vino desde el siglo III.

Museo del Vino de Tenerife: la importancia del vino en Tenerife sale a la luz durante un atractivo recorrido que nos permite conocer la historia de los vinos de la isla y su influencia, así como la actualidad del sector vitivinícola insular. Está ubicado en la antigua bodega de vinos tintos de la Hacienda.

Pagos del Rey Museo del Vino: 1.000 m2 cubiertos albergan piezas, reproducciones, audiovisuales y pantallas digitales que permiten una interacción directa. En el exterior más de 2.000 m2 de jardín, acogen a las piezas de mayor tamaño, en un original espacio expositivo. Se trata de uno de los mejores lugares para obtener una experiencia que te aproximará a la ancestral relación de esta tierra con los excelentes y reconocidos vinos que producen sus viñedos.

Y seguro que me dejo alguno más, porque en España hay más de veinte museos del vino y todos ellos esconden sus propios secretos y sus propios acentos, que hacen de la variedad vinícola española una de las más codiciadas del mundo. Sin embargo, estos nueve museos son un punto de partida más que excelente para los iniciados en esta bella asignatura.