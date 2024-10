El Amazonas peruano, el origen del pulmón del planeta

Sin duda alguna, el Amazonas es un destino icónico que nos acompaña desde que tenemos uso de razón. Al pensar en el Amazonas nos vienen a la cabeza multitud de palabras: río, selva, biodiversidad, fauna, pulmón del planeta, aventura, tribus indígenas…

Visitar el nacimiento del río más largo y caudaloso del mundo es posible de una forma responsable y sostenible gracias a Eywa Lodge Amazonas, un hotel ecológico con el sello y la experiencia de tres españoles, que lo crearon y lo regentan.

Jara, Álex y Álvaro nos cuentan la puesta en marcha de este acogedor Lodge, abierto desde verano del año pasado a través de una historia llena de casualidades. Los tres estaban de viaje en la zona a finales de 2021 y el Amazonas peruano les cautivó.

Amor a primera vista con el Amazonas

“Dormir en el Amazonas nos pareció impresionante. Ir por la noche en barco, parar el motor, escuchar los sonidos de los animales”, nos comienza a contar Álex. “Es una experiencia tan diferente porque aquí eres parte de la experiencia. Fue clave sentirnos tan aislados en un sitio tan remoto y con una naturaleza tan extrema”, recuerda Jara.

Su viaje fue un amor a primera vista con el Amazonas. “Todo surge como una casualidad. Comenzamos a hablar viajando en el barco, pero no solo de una oportunidad hotelera, sino de cómo dejar huella, de apoyar a las comunidades; y de repente vimos un cartel de SE VENDE y le dijimos al guía con el que íbamos que por favor parase”, explica Álvaro.

La casualidad continúa cuando Keyla, la vendedora del terreno en el que estaba ese cartel estaba en Cuzco en ese momento, destino que iban a visitar Álex, Jara y Álvaro unos días después.

“Conocimos a Keyla, que ahora es la encargada allí, a la que le propusimos un acuerdo”, comenta Álex. “Estábamos diez días en Cuzco y al final solo vimos el Machu Pichu y no vimos nada más porque fuimos de notario en notario, de abogado en abogado”, continúa explicando Jara, “nos decían si estábamos locos”.

A partir de ahí, y tras su vuelta a España, poner en marcha el Lodge fue un camino lleno de retos. “La logística de llevar cosas es complicada. Llevar una cafetera allí no es como pedir por Amazon desde aquí. Nos encontramos con desafíos todo el rato”, explica Álvaro.

“En esta zona del mundo cualquier aspecto logístico es un desafío. Muchas cosas las hemos llevado nosotros, en maletas o con la ayuda de familiares o amigos que puedan viajar a la zona”, dice Álex.

En nuestra propia experiencia, llegar a Eywa Lodge es tener la sensación de que todo está listo y preparado para ti.” Le hemos puesto especial cariño en base a nuestra propia experiencia del viaje que hicimos, mejorando las cosas que en su momento vivimos”, nos cuenta con orgullo Jara.

Si bien es cierto que Brasil alberga el 80% del curso del Amazonas, el nacimiento del río está en Perú, en el punto geográfico en el que confluyen los ríos Marañón y Ucayali, muy cerca de la ciudad de Nauta y muy cerca de Eywa Lodge.

¿Cómo llegar hasta aquí?

El inicio del viaje al Amazonas peruano comienza en Iquitos, capital del estado de Loreto y ciudad más grande de la Amazonía peruana. Iquitos es la ciudad más grande del mundo que no está conectada por tierra.

Llegamos a Iquitos en vuelo directo desde Lima y el equipo de Eywa nos recoge en el aeropuerto para comenzar nuestra aventura. Sin embargo, antes de ponernos en marcha, visitamos esta ciudad, de 500.000 habitantes, a la orilla del Amazonas.

Llegar a Iquitos es empezar a sentir el Amazonas. El calor y la humedad nos reciben junto con un caótico pero atractivo tráfico de mototaxis.

Visitamos el mercado callejero del barrio de Belén, en el que nos empapamos de colores, sabores y olores que son el aperitivo perfecto para comenzar nuestro viaje.

Para llegar al Lodge y empezar a adentrarnos en la Amazonía peruana nos desplazamos hasta la ciudad de Nauta, en un viaje en carretera de una hora y media de la mano del equipo de Eywa Lodge. Si con Iquitos empezábamos a sentir el Amazonas, al llegar a Nauta nos empapamos del mismo. En cuanto bajamos del coche sentimos el río y oímos las lanchas a motor, santo y seña de esa ciudad con aire marinero.

Y sí, ha llegado el momento, nos montamos en un bote que nos va a llevar hasta el lodge, navegando por los ríos Marañón y Ucayali y atravesando el nacimiento del río Amazonas, en un viaje de una hora en que empezamos a enamorarnos del lugar.

Primeras sensaciones

Llegamos a Eywa Lodge Amazonas y enseguida nos dimos cuenta de que nuestra experiencia iba a ser inolvidable. Cuatro preciosos bungalows de madera en medio de la selva, a la orilla del río. “¿En serio? ¿Vamos a dormir aquí? Qué maravilla”, es lo que se nos viene a la cabeza.

Dejamos el equipaje y nos avisan de que tenemos preparado el almuerzo. Alojarse en el Eywa Lodge significa disfrutar de la cocina de Líder, el cocinero del Lodge.

En nuestra estancia disfrutaremos de la comida amazónica, en la que destacamos la patarashca, pescado envuelto en hojas de bijao, o el tacacho con cecina, compuesto de plátano verde asado y machacado mezclado con manteca de cerdo y cecina. Cada día Líder nos sorprendía con un potente desayuno y exquisitos guisos en el almuerzo y cena, acompañados siempre de jugosos zumos de frutas naturales.

Tras el primer almuerzo es el momento de adentrarnos en el río, acompañados de Jerson, nuestro guía y Jon, nuestro motorista, que a partir de este momento se convertirán en nuestros compañeros de viaje, en nuestra familia amazónica.

“Si os parece, vamos a ver delfines rosados y nos damos un baño en el río”, nos propone Jerson. Dicho y hecho. Unos minutos después, estamos en la lancha que será nuestro medio de transporte los siguientes días, viendo el delfín de río más grande del mundo, con un peso que llega a los 185 kg y que pueden medir hasta 2,5 metros. Y antes de la puesta de sol nos damos un chapuzón en el río. “No está mal para empezar”, nos decimos mirándonos con asombro.

La experiencia de visita de la Amazonía peruana es singular gracias a los guías de Eywa Lodge. Un equipo experimentado en la selva amazónica, procedentes de las comunidades nativas, capaces de personalizar absolutamente nuestra estancia según nuestras inquietudes.

“Hay visitantes que prefieren más aventura, adentrarse más en la selva, incluso dormir a la intemperie, hay otros que están más interesados en la fauna, en la flora, en las aves, otros simplemente en descansar. Adaptamos las actividades al gusto del que nos visita”, nos cuenta Jerson. Jara nos lo explica de una manera muy sencilla, “tienes tu guía, tu barco, y tu motorista por lo que tienes independencia para hacer lo que sea”.

Acabamos nuestro primer día en la selva con una ruta nocturna, en la que podemos contemplar, a la luz de las linternas de Jerson y Jon, escorpiones, serpientes corales, sapos hualos, ranas de árbol, mantonas (serpientes de color roja), iguanas, con la seguridad del conocimiento de la selva de nuestros guías.

Día de exploración de primates

Coordinamos con nuestros guías el segundo día de visita. Nos adentramos en la selva con una larga ruta caminando. El objetivo es encontrar primates, aunque pasear por la selva ya es para nosotros una experiencia única. Logramos ver monos autóctonos de la zona, como el leoncillo, el mono tití, el fraile, el capuchino, el mono de barba blanca o cervecero. Y tenemos la suerte, cerca ya de volver a nuestra lancha, de encontrarnos un grupo de monos choros, que se acercan y a los que damos de comer.

A la tarde, partimos a la búsqueda del perezoso (Bradypus variegatus), especie que llega a dormir entre 18 y 20 horas al día. Somos capaces de distinguir dos en nuestro paseo, atendiendo a la época seca en la que estamos realizando la visita, factor que dificulta su localización.

Con una cabeza redonda, una nariz chata y orejas ocultas, esta encantadora criatura encarna la representación de la pereza, pero a su vez de la belleza y la ternura. Lo comprobamos cuando vemos uno de ellos en la base de un árbol, lo que nos permite acariciarlo unos segundos para luego dejarle descansar de nuevo.

El paseo en búsqueda de perezosos lo realizamos en las inmediaciones de Vistalegre, una de las comunidades locales en la que viven 98 personas de forma permanente, entre ellos Jerson nuestro guía y Líder, el cocinero del Lodge.

Unos minutos en Vistalegre nos ayudan a empatizar con la vida de las comunidades amazónicas y como el Lodge pone su granito de arena, en este caso con la creación de empleo local para su subsistencia.

Volvemos al Lodge cuando ya se ha puesto el sol. El Amazonas tiene para nosotros un último regalo: un viaje de vuelta en lancha bajo un manto de estrellas que no se irá de nuestra memoria. “Vaya día, esto es simplemente único”, nos decimos sintiéndonos afortunados.

Profundizando en la selva

Nuestro tercer día comienza con un reto de nuestro guía. “Ya he avisado al cocinero que no os prepare nada, que hoy se come lo que se pesque”, nos comenta Jerson con una sonrisa. Aceptamos el reto y caña artesanal en mano aprendemos el arte de la pesca amazónica. ¿Creen ustedes que pescamos? Con las indicaciones de Jerson y Jon todo es posible y sí, conseguimos pescar varios peces gatos del Amazonas; y nuestros guías logran pescar pirañas.

Tenemos el privilegio de ver de cerca a estos peces, conocidos por sus dientes afilados y por su apetito por la carne, lo que les ha dado cierto protagonismo en la cultura popular. El Amazonas es el lugar donde hay la mayor concentración de esta especie de peces. Aquí conviven multitud de tipos de piraña, ya que es una zona con una diversidad biológica exquisita.

Completamos el día con una nueva expedición a pie por la selva, en un área en la que podemos percibir de una forma más intensa, con Jerson y Jon abriendo camino machete en mano, con la sensación de ser los primeros en caminar por algunas zonas.

El proyecto Eywa Lodge

La Amazonía peruana es una de las zonas de menor poder adquisitivo del Perú. Especialmente afectadas por la pobreza están las comunidades locales situadas en pleno Amazonas. El difícil acceso a las mismas dificulta su desarrollo económico.

En nuestra estancia somos conscientes desde el primer minuto de que Eywa Lodge Amazonas va más allá de una iniciativa puramente hostelera y medioambiental. Eywa apoya e impulsa la sostenibilidad de las comunidades locales, principalmente proporcionándoles trabajo. El Lodge se construyó con ayuda de trabajadores locales y la plantilla está formada exclusivamente por personas de la zona.

“Es muy importante entender a las comunidades locales. Ha sido muy importante tener su apoyo. Pertenecemos a la Comunidad de Puerto Miguel. Es parte del compromiso que tenemos de ayudarles, contratando solo a gente de las comunidades locales”, explica Álex.

Además, en el Lodge se impulsan iniciativas que ayudan sensiblemente a esta zona de la Amazonía Peruana, dinamizando y promoviendo venta de artesanía local revirtiendo el beneficio total a los artesanos locales. Jara nos expone uno de los muchos ejemplos de colaboración, “el año pasado por Navidad hicimos una recaudación de fondos en España para ellos”.

Enamorados del Amazonas

Tras tres días maravillosos, toca emprender el camino de regreso, navegando hasta Nauta, y de nuevo en coche hasta Iquitos. Nunca nos gustaron las despedidas, pero en esta ocasión la morriña es especial.

“Hemos viajado muchísimo por todo el mundo, pero la experiencia del Amazonas es una experiencia única. Puedes ir a Sídney, Londres, París o Nueva York, todas tienen algo, pero todas tienen un denominador común. El Amazonas no tiene un denominador común con ningún otro sitio, ni siquiera con cualquier jungla tropical. El Amazonas es único y nos hemos quedado emocionalmente vinculados a ese espacio”, nos explicaba Álvaro.

La aventura en Eywa Lodge Amazonas marcará un antes y un después en nuestra idea icónica del pulmón del planeta. Ahora sí, ahora entendemos a Jara, Álex y Álvaro; ahora empatizamos con su sueño, con el inicio de una historia que hará de las vacaciones del lector que pase por el Lodge, un viaje simplemente inolvidable. Ahora sí que podemos dar fe de que los amores a primera vista existen con el Amazona.